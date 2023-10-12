3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2023, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 07:50

3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc.

Tuổi Tý

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Bạn có cơ hội phát huy tài năng của mình ở môi trường làm việc và thu về thành quả tốt đẹp nhờ có Thực Thần trợ mệnh. Con giáp này còn “hái quả ngọt” trong công việc nên đã thu về một khoản kha khá, từ đó thu nhập cá nhân cũng được cải thiện đáng kể. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này có Tam Hội cục che chở. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có những tin vui trong cuộc sống vợ chồng. Người độc thân “thoát” ế có cơ hội tìm thấy người bạn đời phù hợp với mình. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2023, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

 

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối hanh thông và thuận lợi. Bạn khá thuận lợi, hầu như không có trở ngại nào trong quá trình xử lý công việc. Bản mệnh còn có nguồn thu nhập chảy vào đầy túi tiền của mình, do đó bản mệnh có thể yên tâm mà chi tiêu, mua sắm cho bản thân. 

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ nở rộ trong thời gian tới. Người tuổi này luôn nhận được sự an ủi, quan tâm kịp thời của nửa kia. Người độc thân có cơ hội làm quen với người khác giới.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2023, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra êm đẹp, hanh thông. Người tuổi này được nhận xét là một người có tính cách mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược tốt. Nhờ đó, bản mệnh đạt được những mục tiêu như mong muốn và gặt hái nhiều thành quả trong công việc. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên tốt đẹp. Người tuổi này độc thân có thể sẽ gặp một người khiến bản mệnh rung động ngay từ lần đầu gặp. Người đã kết hôn đang rất hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2023, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Ba 10/10/2023, Thần Tài trao tay túi quà to, 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận bất ngờ, tiền vàng đầy két hiếm có khó tìm

Sau hôm nay, thứ Ba 10/10/2023, Thần Tài trao tay túi quà to, 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận bất ngờ, tiền vàng đầy két hiếm có khó tìm

Thần Tài trao tay túi quà to, 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận bất ngờ, tiền vàng đầy két hiếm có khó tìm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 32 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 18 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương