Tình cảm: Mối quan hệ hiện tại cả hai còn mập mờ, chưa rõ về nhau muốn điều gì.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn có kế hoạch chi tiêu và cách làm rõ ràng, không làm cho tài chính ảnh hưởng quá lớn.

Sức khoẻ: Cần thời gian để cơ thể được chữa lành, thích nghi tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ là người rất nhiệt tình và năng động, họ cũng sẽ có thời gian nhận được rất nhiều sự may mắn. Người tuổi Ngọ được ví như là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và trí tuệ tài ba, bên cạnh đó còn mang những ý nghĩa tốt lành. Dù trong kinh doanh hay cuộc sống, họ đều có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

Điều đó giúp họ có được những tình cảm, sự kính trọng của mọi người dành cho mình, đồng thời tiền tài và sự thành công sẽ đến với họ. Đây là thời điểm vận may tài lộc rất dồi dào, tuổi Ngọ sẽ được hưởng sự đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần, có thêm nhiều nguồn thu nhập. Họ sẽ có một cuộc sống sung túc, vui vẻ, luôn gặp may mắn và bình an.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba 14/5/2024, công việc của tuổi Dậu gặp trở ngại nên nhiều bản mệnh đang nung nấu ý định nghỉ việc giữa chừng, nghỉ học hoặc đứng lên chiến đấu với kẻ thù ở công ty. Bản mệnh đam mê tự do nên chỉ thích những công việc thoải mái, không gò bó nhưng vẫn đảm bảo kinh tế.

Có những chuyện, mình sẽ không bao giờ tính trước được, nhất là chuyện tiền bạc. Bản mệnh nên cân nhắc kỹ chuyện nghỉ việc vì sau khi nghỉ thu nhập sẽ khá bấp bênh. Thời gian này, bản mệnh nên an phận, càng hay xê dịch thì kinh tế càng khó khăn thêm.

May mắn là đường tình cảm đi lên. Chuyện gì cũng sẽ qua, chỉ cần bản mệnh biết dũng cảm buông tay thì tự khắc sẽ hạnh phúc. Bản mệnh còn độc thân sẽ sớm tìm được hạnh phúc mình xứng đáng có được.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.