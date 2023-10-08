3 con giáp trúng đậm giàu to liên tiếp các ngày 9, 10, 11 và 12/10: Hốt hết tài lộc trong thiên hạ, thu nhập tăng gấp bội, tiền về túi như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hốt trọn lộc thiên hạ, tiền bạc tăng lên đáng kể liên tiếp các ngày 9, 10, 11 và 12/10.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn ngay thẳng, có trách nhiệm và luôn sống hết mình. Vẻ ngoài khó gần, lạnh nhạt là thế nhưng thực chất Tuất tình cảm, tốt bụng và rất ấm áp. Họ biết cách khiến những người bất hạnh trở nên hạnh phúc, biết cách ủi an để vực dậy tinh thần của một người.

Liên tiếp các ngày 9, 10, 11 và 12/10 Tuất vẫn cứ may mắn, sung sướng. Càng lương thiện, thuần khiết Tuất càng được nhận nhiều phúc đức trời cho, làm ăn một vốn bốn lời, sự nghiệp vững chắc.

3 con giáp trúng đậm giàu to liên tiếp các ngày 9, 10, 11 và 12/10: Hốt hết tài lộc trong thiên hạ, thu nhập tăng gấp bội, tiền về túi như thác lũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hòa đồng, dễ gần, thích kết bạn. Họ có khả năng giao tiếp tốt, giỏi xử lý các tình huống xã hội nên được lòng mọi người. Trong công việc, họ chăm chỉ, tận tụy, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý từ người khác.

Con giáp tuổi này học hỏi từ những thất bại, trở ngại. Vì vậy, càng về sau, họ lại càng vững vàng và trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

Thời gian gần đây, người tuổi Mùi gặp không ít khó khăn trong công việc do tác động ngoại cảnh. Công việc bị trì hoãn khiến họ khá mất bình tĩnh, lo lắng. 

Tuy nhiên, liên tiếp các ngày 9, 10, 11 và 12/10, tài vận của con giáp này dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ.

Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người tuổi Mùi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ. 

Sự nghiệp thành công giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

3 con giáp trúng đậm giàu to liên tiếp các ngày 9, 10, 11 và 12/10: Hốt hết tài lộc trong thiên hạ, thu nhập tăng gấp bội, tiền về túi như thác lũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người bạn sinh năm Sửu rất biểu cảm, vận may trước đây của họ tương đối chung chung, không phát huy hết được thế mạnh của mình.

Liên tiếp các ngày 9, 10, 11 và 12/10, người tuổi Sửu sẽ mở ra một làn sóng may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc tăng vọt, sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Thời điểm này người sinh năm Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, có lợi cho việc mưu cầu tài lộc, người sinh năm Sửu có tính kiên trì mà người khác không có, vượt qua thất bại và mở ra kết quả hiệu quả.

3 con giáp trúng đậm giàu to liên tiếp các ngày 9, 10, 11 và 12/10: Hốt hết tài lộc trong thiên hạ, thu nhập tăng gấp bội, tiền về túi như thác lũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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