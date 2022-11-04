3 con giáp trong nhà có Thần Tài, ra đường có quý nhân, hồng phất tề thiên, may mắn đại vượng, sung túc an nhiên từ 7 ngày tới (5-11/11)

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 15:40

7 ngày tới, 3 con giáp sẽ hồng phất tề thiên,Thần tài đứng ngay trước mặt, trao lộc vàng tận tay, tiền vàng nắm đủ

Tuổi Sửu

3 con giáp trong nhà có Thần Tài, ra đường có quý nhân, hồng phất tề thiên, may mắn đại vượng, sung túc an nhiên từ 7 ngày tới (5-11/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu trầm lặng, ít nói, thường là những người nói ít làm nhiều, cần cù, chịu khó. Luôn được Trời thương mà ban cho nhiều lộc tài, phú quý không đếm xuể. 

Đúng 7 ngày tới (5-11/11), người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, hóa giải những chuyện xui rủi thành chuyện may mắn. Trong thời gian này dễ gặp được những thăng tiến trong công việc, đạt được thành tựu lớn, tiền tài tự nhiên ào đến không kịp ngờ. 

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công. 

Tuổi Ngọ

3 con giáp trong nhà có Thần Tài, ra đường có quý nhân, hồng phất tề thiên, may mắn đại vượng, sung túc an nhiên từ 7 ngày tới (5-11/11) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ thường là người thông minh có tầm nhìn xa trông rộng, luôn biết cách đối nhân xử thế, làm việc gì cũng dễ thành công, con đường sự nghiệp luôn được trải hoa hồng, nhanh chóng thăng tiến. 

Đặc biệt từ đúng 7 ngày tới (5-11/11) người tuổi Ngọ có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên sẽ bước qua tháng cô hồn một cách bình an, không những thế còn gặp nhiều may mắn, có cơ hội rinh tài lộc về nhà, tiền tài xài đến cuối đời không hết. 

Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, người càng nỗ lực sẽ càng gặp nhiều may mắn và nhanh chóng thành công, có thể nói tuổi này đang ở đỉnh cao của sự viên mãn.

Tuy vậy không nên “dục tốc bất đạt”, luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành sự để tránh những sai sót không đáng có.

Tuổi Hợi

3 con giáp trong nhà có Thần Tài, ra đường có quý nhân, hồng phất tề thiên, may mắn đại vượng, sung túc an nhiên từ 7 ngày tới (5-11/11) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi hợi theo tử vi được cho là người có số hưởng, vô lo vô ưu, sống thoải mái không phải lo nghĩ.

Tuổi Hợi lạc quan, sống có trách nhiệm, chu đáo, tuy hiền lành nhưng lại là con giáp nhạy bén, linh hoạt, dễ dàng thăng tiến trong cuộc sống.

Đúng 7 ngày tới (5-11/11), người tuổi Hợi vẫn phát triển sự nghiệp, không gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, luôn có quý nhân phù trợ vượt qua mọi tai ương. 

Vào đúng 7 ngày tới (5-11/11), người tuổi Hợi nên chuẩn bị tinh thần đón tài lộc vào nhà, không chỉ tiền bạc rủng rỉnh mà con đường tình duyên cũng khá thuận lợi. 

So với các con giáp khác, tuổi Hợi luôn có phúc khí, vận mệnh gặp nhiều may mắn, dù có tiền hay không thì vẫn luôn sống lạc quan, yêu đời.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Phật Bà hiển linh: 3 tuổi hóa nguy thành an, may mắn ngập tràn, có quý nhân tương trợ, chuyện gì cũng hóa dữ thành lành trong 5 ngày tới (4-8/11)

Phật Bà hiển linh: 3 tuổi hóa nguy thành an, may mắn ngập tràn, có quý nhân tương trợ, chuyện gì cũng hóa dữ thành lành trong 5 ngày tới (4-8/11)

Những con giáp này được dự báo ngập tràn may mắn, có sự hậu thuẫn của quý nhân nên trong 5 ngày tới mọi sự hanh thông, thuận lợi.

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