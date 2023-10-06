3 con giáp tiền tiêu hoan hỷ, viên mãn khó ai sánh bằng từ ngày 6/10 đến ngày 20/10: Hồng phúc ngập tràn, thăng quan phát tài rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 02:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có đường quan lộ thênh thang, gia đạo xuôi thuận từ ngày 6/10 đến ngày 20/10.

Tuổi Dần

Tuổi Dần lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, lại có nhiều cát tinh che chở, tổng quan vận trình thời điểm này hanh thông, mọi phương diện trong cuộc sống đều có dấu hiệu tăng tiến nhất định.

Tử vi tuổi Dần, từ ngày 6/10 đến ngày 20/10, bản mệnh được Tam Thai cát tinh trấn mệnh, nhân duyên dồi dào, thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Với những ai vừa khởi nghiệp hoặc mới đi làm, có thể nương tựa sức mạnh cát tinh này để ổn định sự nghiệp, biến mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện khả năng, đề xuất tăng lương được cấp trên chấp thuận.

Tam Thai có lợi cho những trải nghiệm, không ngừng học hỏi, nghiên cứu và khai thác giá trị tiềm ẩn của bản thân. Với những ai có dự định thi công chức, đừng do dự quá nhiều, nhớ là “văn ôn võ luyện”, cộng thêm chút may mắn, bạn sẽ được thỏa nguyện.

3 con giáp tiền tiêu hoan hỷ, viên mãn khó ai sánh bằng từ ngày 6/10 đến ngày 20/10: Hồng phúc ngập tràn, thăng quan phát tài rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thu nhập của người tuổi Tý sẽ tăng gấp chục lần từ ngày 6/10 đến ngày 20/10, tạo tiền đề để tương lai con giáp này có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, có chức có quyền. Những dự án, kế hoạch kinh doanh của Tý đều thành công rực rỡ, mang về lợi nhuận lớn đến mức chính họ cũng phải ngạc nhiên vì số tiền mà mình kiếm được.

Công thành danh toại, nhà đẹp xe sang, tiêu xài thả ga cũng không hết chính là phúc phần trời ban cho Tý. Hãy cứ đam mê, nhiệt huyết và có chính kiến thì nửa đời còn lại Tý sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền nong.

3 con giáp tiền tiêu hoan hỷ, viên mãn khó ai sánh bằng từ ngày 6/10 đến ngày 20/10: Hồng phúc ngập tràn, thăng quan phát tài rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão không chỉ có cá tính riêng mà còn rất trầm ổn, kiên định. Họ là người xuất chúng về mọi mặt và sẽ không bao giờ bị người khác so sánh, hiềm tỵ.

Từ ngày 6/10 đến ngày 20/10 sẽ mở ra cơ hội tốt cho con giáp tuổi Mão, mọi việc hanh thông và gặp gỡ được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ quan trọng để nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình.

Tầm nhìn của người tuổi này cũng sẽ mở rộng, thông suốt hơn, kịp thời nhận rõ các khó khăn để khắc phục. Vì vậy, hạnh phúc của họ sẽ tăng lên từng ngày.

Con giáp này cũng nhận được sự quan tâm từ người khác. Điều này tạo cho họ thêm động lực và sức mạnh để vượt qua khó khăn, đạt được thành công. Cuộc sống của họ cũng ngày càng được cải thiện.

3 con giáp tiền tiêu hoan hỷ, viên mãn khó ai sánh bằng từ ngày 6/10 đến ngày 20/10: Hồng phúc ngập tràn, thăng quan phát tài rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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