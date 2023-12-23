3 con giáp tiền tài tới tay, ung dung có của ăn của để đúng 17h thứ Bảy ngày 23/12: Vàng bay vào két tới tấp, đổi đời thành đại gia

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Đúng 17h thứ Bảy ngày 23/12, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, chăm chỉ, chỉ quan tâm đến việc mình làm và nỗ lực hết sức để xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Tháng 12 không phải là tháng may mắn với tuổi Mùi nhưng họ chưa bao giờ nản lòng.

Tuổi Mùi có sự kiên trì và bản lĩnh, những lúc gặp khó khăn, họ đều cho đó là thử thách cần phải vượt qua. Tuổi Mùi không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng, khi nào họ có duyên với cuộc sống sung túc thì sẽ hạnh phúc đón nhận điều đó.

Tử vi học có nói, chỉ cần chịu đựng thêm một chút, đúng 17h thứ Bảy ngày 23/12, cuộc sống tuổi Mùi sẽ thay đổi. Cụ thể, nửa đầu năm, mọi may mắn sẽ tìm đến tuổi Mùi giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc.

Những khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của tuổi Mùi ngày càng dồi dào. Đối với những người kinh doanh, làm ăn, chỉ cần đầu tư 1 đã có thể thu được lợi nhuận gấp 10, dự kiến đây sẽ là thời điểm tuyệt vời với tuổi Mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi phương Đông có nói, Mão sẽ song hỷ lâm môn, chẳng những tài chính khởi sắc mà vận tình duyên cũng đỏ như son. Họ kiếm được bộn tiền, chắc chắn sẽ thăng chức tăng lương. Nhờ vậy, Mão chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, có nhiều thời gian vun đắp cho chuyện tình cảm của mình.

Đúng 17h thứ Bảy ngày 23/12, Mão càng thêm phúc thêm phần. Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ngay chính họ cũng sửng sốt trước số tiền quá lớn mà mình có được.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.