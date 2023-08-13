3 con giáp tiễn biệt nghèo khó, tích đầy vàng ngọc vào đúng 11 giờ trưa ngày 13/8: Phúc khí hanh thông, dễ làm nên đại sự

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 11 giờ trưa ngày 13/8 gặp điềm vui liên tục, tiền bạc đề huề.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tuy không dư dả nhưng lại sống xởi lởi, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Với những người thân thiết, con giáp này lại càng cho đi chứ không mong nhận lại. Có lẽ nhờ vậy mà tất cả mọi người đều yêu mến tuổi Dần và xem họ là tri kỷ trong cuộc đời.

Giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, người tuổi Dần gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên nhờ được quý nhân phù trợ và bạn bè giúp đỡ, họ nhanh chóng vượt qua và tạo dựng được nền móng vững chắc cho dự định trong tương lai.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 13/8, công việc của người tuổi Dần phát triển thuận lợi cả về quy mô lẫn nhân sự. Bản thân họ nhờ kiến thức chuyên môn vững chắc cũng được cất nhắc chức vụ sếp tổng với vai trò chủ chốt.

So với thời gian trước thì tiền bạc của người tuổi Dần tăng vọt theo cấp số nhân. Họ sống dư dả và đủ sức chăm lo cho toàn bộ thành viên trong gia đình.

3 con giáp tiễn biệt nghèo khó, tích đầy vàng ngọc vào đúng 11 giờ trưa ngày 13/8: Phúc khí hanh thông, dễ làm nên đại sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự báo vào đúng 11 giờ trưa ngày 13/8, vận mệnh của người tuổi Tỵ thay đổi rõ rệt. Nếu để ý bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được gần đây mình hay vui vẻ, hào hứng hơn đúng không?

Gần đây, Tỵ không còn quá lo âu, mà thay vào đó là sự thoải mái, điềm tĩnh, chấp nhận những điều không thể thay đổi được và luôn có lòng tin vào ngày mai. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ có khả năng được nghe được tin thăng tiến, hoặc tìm được một công việc mới tốt đẹp hơn.

Nếu kinh doanh, Tỵ có cơ hội trúng lớn, sẽ có những ngày tháng ấm no nhất từ trước đến nay.

3 con giáp tiễn biệt nghèo khó, tích đầy vàng ngọc vào đúng 11 giờ trưa ngày 13/8: Phúc khí hanh thông, dễ làm nên đại sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân. Vậy nên, họ được cấp trên ưu ái, trao cho rất nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập, khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên con giáp giàu có này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên hao tài tốn của.

May mắn thay, vào đúng 11 giờ trưa ngày 13/8 tài vận của Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ. Không chỉ tiền ùn ùn chui vào túi, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp con giáp giàu sang này còn tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

3 con giáp tiễn biệt nghèo khó, tích đầy vàng ngọc vào đúng 11 giờ trưa ngày 13/8: Phúc khí hanh thông, dễ làm nên đại sự - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 13/8/2023, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Sau ngày mai, Chủ Nhật 13/8/2023, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh sau ngày 13/8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 13/8 tu vi ngay 14/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 14 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 20 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông