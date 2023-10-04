3 con giáp thu được tiền bạc nhiều vô kể trong ngày 4/10: Thoát khỏi bế tắc, đổi đời giàu sang, quý nhân lâm môn, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phất lên như diều gặp gió, của nả chất đầy nhà trong ngày 4/10.

Tuổi Dần

Đây là thời điểm vô cùng thuận lợi với những người tuổi Dần. Theo các chuyên gia phong thủy, ngày 4/10 là lúc thuận lợi về chuyện kinh doanh, làm ăn của người tuổi Dần.

Trong công việc làm ăn, hứa hẹn đem lại nhiều lợi nhuận không ngờ cho họ. Hoặc họ cũng sẽ kiếm được một số tiền lớn tiền hoa hồng từ các dự án làm ăn khác. Nhờ sự may mắn tột đỉnh này mà người tuổi Dần thu được những khoản tiền kếch xù

Với những tuổi Dần làm tại công ty hoặc cơ quan, nếu muốn tận dụng vận may, họ có thể kinh doanh thêm hoặc làm môi giới kinh doanh thì cũng đạt được nhiều thành tựu, được thăng chức cất nhắc lên vị trí mới.

Thời điểm này hứa hẹn nhiều điều may mắn bất ngờ cho người tuổi Dần khiến họ luôn có những niềm vui bất ngờ trong cuộc sống.

3 con giáp thu được tiền bạc nhiều vô kể trong ngày 4/10: Thoát khỏi bế tắc, đổi đời giàu sang, quý nhân lâm môn, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn mang nhiều phúc khí và gặp được nhiều may mắn. Trong cuộc sống, dù làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ bởi xung quanh luôn có nhiều quý nhân phù trợ, tạo mọi điều kiện để tuổi Hợi có thể xây dựng cuộc sống sung túc, tốt đẹp.

Thời điểm này là khoảng thời gian khá bình yên đối với tuổi Hợi nhưng về con đường tài phú thì có chút không ổn định. Đây là năm tuổi Hợi bị hao tốn khá nhiều nhưng tất cả đều được đầu tư vào chuyện chính đáng. Thời gian này, tuổi Hợi sẽ gặt hái được thành quả bất ngờ từ những điều mình từng làm.

Theo tử vi, trong ngày 4/10 là thời điểm hoàng kim đối với tuổi Hợi và việc cần làm là nắm bắt cơ hội vàng trong sự nghiệp, nếu may mắn tuổi Hợi sẽ đổi đời, cuộc sống sẽ bước lên 1 tầm cao mới. Từ nay về sau chẳng cần lo lắng phiền não vì mọi thứ họ có được đều thập toàn thập mỹ.

3 con giáp thu được tiền bạc nhiều vô kể trong ngày 4/10: Thoát khỏi bế tắc, đổi đời giàu sang, quý nhân lâm môn, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa thường rất có duyên trong đối nhân xử thế. Trong mắt các nhà lãnh đạo, bạn cũng là người rất có năng lực, đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi và có ngoại hình nổi bật.

Trong ngày 4/10, những chú ngựa con đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước.

Trong công việc, người tuổi Ngọ không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt.

Chỉ cần bạn có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại.

3 con giáp thu được tiền bạc nhiều vô kể trong ngày 4/10: Thoát khỏi bế tắc, đổi đời giàu sang, quý nhân lâm môn, làm đâu thắng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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