3 con giáp thong thả ngồi đợi Quý Nhân ghé thăm vào 18h ngày 8/3: Một bước lên mây, tài lộc dồi dào, thu về bạc tỷ 

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 11:30

Xin chúc mừng nếu bản mệnh nằm trong số 3 con giáp sắp đón nhận cơ hội đổi đời, cuộc sống thăng hoa, tài lộc viên mãn trong thời điểm này.

 

Tuổi Tỵ

Đây sẽ là thời điểm mang lại nhiều cơ hội về sự nghiệp cho tuổi Tỵ. Tỵ có chứa Thổ, chính là một loại đất khô, tường hoặc núi. Yếu tố Thổ này có thể chặn đứng Thủy, nghĩa là có thể mang đến những thách thức, song những người tuổi Tỵ hoàn toàn có có thể đương đầu và vượt qua những thách thức ấy.

Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Lúc này tuổi Tỵ được báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời nhiều vô kể.

3 con giáp thong thả ngồi đợi Quý Nhân ghé thăm vào 18h ngày 8/3: Một bước lên mây, tài lộc dồi dào, thu về bạc tỷ  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Tỵ có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Tuổi Thìn

Bước sang thời điểm này, vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình.

Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc càng về cuối năm càng dư dả, cuộc sống do đó cũng vô cùng thoải mái, sung túc.

3 con giáp thong thả ngồi đợi Quý Nhân ghé thăm vào 18h ngày 8/3: Một bước lên mây, tài lộc dồi dào, thu về bạc tỷ  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất vào thời điểm này. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là 1 năm đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.

Về đường tình duyên, đây cũng là 1 lúc cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Thìn đang ở trong 1 mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

Về sức khỏe, tuổi Thìn cũng không có gì cần phải lo lắng.

Tuổi Dần

Chúc mừng người tuổi Dần là con giáp phát tài vào thời điểm này. Tình hình tài chính của bạn phát triển cực kì rực rỡ, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể kiếm về một khoản kha khá.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh có thể gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp. Ngay từ đầu tuần, bạn đã được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định vị thế.

3 con giáp thong thả ngồi đợi Quý Nhân ghé thăm vào 18h ngày 8/3: Một bước lên mây, tài lộc dồi dào, thu về bạc tỷ  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy tin tưởng bản thân và nắm chắc cơ hội mình có được. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chắc chắn bạn sẽ được nhận những khoản thưởng nóng hậu hĩnh.

Trong khi đó, người làm ăn kiếm lợi nhuận dư dả từ các mối đầu tư trước đó của mình. Ngoài ra, bạn còn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên lúc nào đơn hàng cũng tới tấp.

Lúc này, có thể bạn phải bận luôn chân luôn tay, thậm chí phải cắt bớt thời gian nghỉ ngơi của bản thân, song thành quả sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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