3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/9: Được Thần Tài cưng như trứng, ngồi yên cũng có tiền tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 07/09/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ăn lộc bề trên linh đình vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/9, làm gì cũng thành công, may mắn ngập nhà.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh, nhanh nhẹn, thu hút được sự chú ý của người khác. Phụ nữ tuổi Tuất toát lên sự quý phái giỏi giang nên được những người đàn ông xung quanh để ý. 5 giờ sáng ngày 8/9 là cơ hội để họ trở mình, nhận được những cơ hội vô cùng lớn dịp cuối năm, hứa hẹn gặt hái được thành công. Sự chuyển biến này khiến cho cấp trên của bạn cũng sẽ phải ngạc nhiên.

Do đó, đây là thời điểm sung túc của tuổi Tuất. Bạn có thể vui vẻ tận hưởng niềm vui ngày này và chờ đón những vận may, cơ hội mới sẽ đến.

3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/9: Được Thần Tài cưng như trứng, ngồi yên cũng có tiền tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con dê vốn dĩ mang nhiều phúc đức và may mắn. Bất kể là trong giai đoạn nào cũng có thể đạt được điều mình mong muốn.

Những ngày đầu tháng 9 không mấy suôn sẻ thế nhưng vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/9 chính là thời hoàng kim để Mùi đổi đời. Không chỉ trở thành con giáp giàu có rực rỡ, Mùi còn chuyện rủi hóa lành, cơ hội thành tỷ phú xuất hiện ngay trước mắt, thăng hoa bất ngờ. Bạn sẽ gặp nhiều tin vui về tiền nong, có thể là ký được hợp đồng mới, có tin khách mua hàng, trả tiền...

Tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống không chỉ thịnh vượng trong sự nghiệp mà nhân duyên và tài vận cũng được cải thiện đáng kể.

Ngoài đường tài lộc thăng tiến, người tuổi Mùi cũng sẽ đón nhận vận may ở đường tình duyên. Người chưa tìm được cho mình ý trung nhân chắc chắn vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/9 sẽ đón hỷ sự. Mọi việc trong thời điểm này của người tuổi Mùi phải nói là vô cùng suôn sẻ.

Tuy nhiên, tuổi Mùi chớ quá tự tin, tự cho mình là đúng. Trong các cuộc họp đừng quá kiên trì quan điểm của mình, cố gắng dung hòa các đức tính khác. Bạn cần hiểu cách nhìn gió đẩy thuyền, đừng cố gắng cạnh tranh với mọi người. Hiếu thắng là khuyết điểm chí mạng trong các mối quan hệ xã giao ngày hôm nay.

3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/9: Được Thần Tài cưng như trứng, ngồi yên cũng có tiền tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thuộc tuýp người hiền lành, tốt bụng và dễ gần. Họ cũng coi trọng tình yêu và hết lòng vì tình yêu. 

Người tuổi Hợi luôn sống lạc quan, ngay thẳng dù hành động khá chậm chạp.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/9, nhờ những sao tốt chiếu mệnh, người tuổi Hợi cũng nhận nhiều lộc lá từ trên trời rơi xuống, sự nghiệp khởi sắc lên một tầm cao mới. 

Tài vận vượng phát, người tuổi Hợi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đôi khi họ cũng gặp chướng ngại vật nhưng đều tai qua nạn khỏi. Chỉ cần trong thời gian này, con giáp tuổi Hợi biết nắm bắt cơ hội và hành động theo lương tâm thì chắc chắn họ sẽ gặt hái được của cải và thu nhập gấp đôi.

3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/9: Được Thần Tài cưng như trứng, ngồi yên cũng có tiền tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 7/9 tu vi ngay 8/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng