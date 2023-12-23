3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà từ ngày 24/12 đến ngày 27/12: Công việc thăng tiến như diều gặp gió, vạn sự lên hương, nghinh lộc đón tài

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây muốn nghèo cũng không được từ ngày 24/12 đến ngày 27/12.

Tuổi Sửu

Chúc mừng người tuổi Sửu nhé, xem bói từ ngày 24/12 đến ngày 27/12 thấy rằng con giáp này có đường tài lộc sáng rõ, nhất là càng về cuối tháng thì tin vui tiền bạc lại càng nhiều, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Công việc thuận lợi nên tình hình tài chính của bản mệnh cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng. Đặc biệt là các nguồn thu phụ tăng lên đáng kể. Tuy đôi lúc thấy chán nản vì công việc lặp đi lặp lại nhưng khi nhận được những khoản khen thưởng, bạn lại thấy mình như được tiếp thêm động lực.

Còn với những chú Trâu theo nghiệp kinh doanh, chuyện làm ăn vô cùng thuận lợi. Nhất là khi hợp tác làm ăn, con giáp này được quý nhân giúp sức nên có được những người bạn cùng hợp tác vô cùng đáng tin cậy. Nhưng mà này, khi hợp tác với người tuổi Mùi, bản mệnh chớ nên lơ là cảnh giác kẻo mâu thuẫn và tranh chấp có thể nảy sinh bất cứ lúc nào đó.

3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà từ ngày 24/12 đến ngày 27/12: Công việc thăng tiến như diều gặp gió, vạn sự lên hương, nghinh lộc đón tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trời sinh có đầu óc tài trí, sống độc lập và giàu sức sáng tạo. Đây là con giáp mạnh mẽ, nghĩ gì làm đó, dễ thành công nhờ sự kiên định, quyết đoán. Không chỉ vậy, tuổi Tý còn dễ thích nghi, giỏi xoay chuyển tình thế.

Cụ thể, từ ngày 24/12 đến ngày 27/12, tuổi Tý đón nhiều tin vui tài lộc, cuộc sống có vô vàn cơ hội may mắn để đổi đời.

2023 mang tới nhiều thay đổi bất ngờ cho tuổi Tý. Sẽ có những đột phá làm tiền đề cho thành của tuổi Tý vào thời điểm này. Cụ thể, khi đồng hồ điểm 15h ngày 13/4, tuổi Tý đón nhiều tin vui tài lộc, cuộc sống có vô vàn cơ hội may mắn để đổi đời. Quý nhân sẽ giúp đỡ họ về đường tiền bạc, từ giờ đến cuối năm con đường sự nghiệp mở rộng, trải đầy điều phú quý.

3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà từ ngày 24/12 đến ngày 27/12: Công việc thăng tiến như diều gặp gió, vạn sự lên hương, nghinh lộc đón tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vừa thẳng thắn, vừa dứt khoát và thuộc tuýp người thích thể hiện. Ngay từ nhỏ, họ đã sống có lý tưởng, mục tiêu và luôn tìm kiếm cơ hội để phát huy hết khả năng của mình. Người tuổi này sống tự do, không gò bó nên từ nhỏ đã mạnh mẽ và kiên cường.

Có thể bạn không biết rằng, chính sự chăm chỉ, nỗ lực đã mang lại may mắn cho họ. Trải qua thời kỳ khó khăn, tài năng, tâm huyết của người tuổi Dậu được cấp trên nhìn nhận. Họ được cất nhắc vào vị trí cao, thu nhập từ đó cũng tăng vọt từ ngày 24/12 đến ngày 27/12.

Sau khi kết hôn, người tuổi này còn mang đến tài lộc, may mắn cho người bạn đời cũng như con cái của mình. Càng lớn tuổi, con giáp này càng có nhiều phúc khí, may mắn. Cuộc sống của họ ngày càng đủ đầy, viên mãn.

3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà từ ngày 24/12 đến ngày 27/12: Công việc thăng tiến như diều gặp gió, vạn sự lên hương, nghinh lộc đón tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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