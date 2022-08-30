3 con giáp tháng 7 âm lịch khốn khó đủ đường, bước vào tháng 8 âm lịch lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền

Tháng 7 âm lịch, cũng là tháng tuổi của những người tuổi Sửu, do dính hạn Thái tuế nên họ khá lao đao trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, khổ tận cam lai, bước sang tháng 8 âm lịch họ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần và trở thành 1 trong những con giáp được ưu ái nhất.

Tử vi học có nói, năm Nhâm Dần, tuổi Sửu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trong tháng 8 âm lịch sẽ mang đến cho họ các dự án béo bở mà họ nhất định không được bỏ lỡ. Đặc biệt, đây là thời gian tốt nhất họ nên tiến hành các dự án nên bản mệnh này cũng cần lưu ý để có thể tận dụng các thời cơ chín muồi 1 cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, vì yếu tố âm của tuổi Sửu được cho là rất hòa hợp và cân bằng với yếu tố dương của Dần nên Dần sẽ mang đến vận may về mặt tiền bạc cho Sửu. Càng cố gắng, nỗ lực thì bản mệnh này lại càng có tài chính dư dả để thực hiện những kế hoạch lớn của họ.

Tháng 8 âm lịch họ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần và trở thành 1 trong những con giáp được ưu ái nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng 7 âm lịch, do Mùi và Sửu là 1 trong 6 cặp con giáp Lục xung, nên tuổi Mùi gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Tuy nhiên, bước sang tháng 8 âm lịch, tuổi Mùi như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Đặc biệt, trong tháng 8 âm lịch tuổi Mùi làm gì thì cũng thu được kết quả tốt, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gặt hái thành quả rực rỡ nhất, do đó tuổi Mùi cần nghiên cứu thời cơ và đưa ra những quyết sách cho phù hợp để gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 7 âm lịch, do Ngọ và Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp Lục hại nên sự nghiệp của những người tuổi Ngọ hầu như không có nhiều tiến triển, thậm chí còn đi lùi hơn so với các năm trước đó, dù có nỗ lực nhiều nhưng kết quả không đi đến đâu.

Tuy nhiên, qua tháng 8 âm lịch, được quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ cũng nói lời tạm biệt với những khó khăn này và có 1 khởi đầu vô cùng tươi sáng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ, tiền vào như nước. Thậm chí, tuổi Ngọ còn phát huy được hết sự thính nhạy và thông minh của họ, tìm được nhiều cơ hội để đầu tư tốt nên được coi là 1 trong những con giáp giàu có nhất.

Đặc biệt, tháng 8 âm lịch tuổi Ngọ đã chọn được những người rất ăn ý, hợp gu để cộng tác nên công việc được phối hợp trơn tru và vô cùng hiệu quả. Sự tương hợp giữa họ sẽ khiến cho tất cả đều được lợi, và với các dự án tham vọng của tuổi Ngọ thì có thể đến chính bản thân họ cũng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng về thành quả mà họ đạt được.

Tử vi học có nói, khoảng thời gian này là lúc nhiều cát tinh chiếu rọi, tuổi Ngọ sẽ dễ gặp may mắn bất ngờ, nên biết để đưa ra các quyết định đúng đắn để có thể giúp họ nhanh chóng đạt được sự tự do tài chính.

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