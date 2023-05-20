Được Tam Hợp cục che chở, vận khí của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Công việc nhìn chung vẫn đang được bạn giải quyết ổn thỏa. Con đường thăng tiến của bản mệnh cũng mở ra từ đây, bạn đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực và tiềm năng phát triển trong tương lai. Cát khí lan tràn còn hỗ trợ những chú Rắn ở phương diện tài lộc. Hôm nay được coi là ngày tuổi này đón nguồn tài chính dồi dào nhờ các mối làm ăn tốt đẹp. Nhìn chung hôm nay bạn sẽ bận rộn hơn thường lệ, có cơ hội kiếm tiền, làm việc luôn tay luôn chân nên thu về không ít lợi nhuận.

Vận tình duyên của tuổi Tỵ cũng nở rộ, mối quan hệ tình cảm phát triển ngoài sức mong đợi. Con giáp này biết mình đang thiếu điều gì và tìm kiếm gì ở nửa kia nên không còn u mê tìm kiếm người phù hợp trong vô vọng nữa.

Cục diện Tương Hại gây rối, người tuổi Ngọ dễ bị kẻ tiểu nhân đâm sau lưng. Vì vậy, trong ngày hôm nay, bạn không nên dễ dàng tin người, có thể đồng nghiệp thân thiết cũng sẽ sẵn sàng lợi dụng bạn để kiếm lợi cho mình. Người làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức thận trọng với những cạnh tranh, đấu đá trên thương trường. Có thể bạn không có lòng hại người nhưng đối thủ xung quanh vẫn không tha cho bạn, vì thế đề phòng người khác không bao giờ thừa.



Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới phát triển theo chiều hướng khá lạc quan. Bạn tìm được người có tiếng nói chung với mình, dù chỉ vừa gặp gỡ nhưng đôi bên đã tìm được rất nhiều chủ đề để trò chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Áp lực công việc sẽ gia tăng đáng kể khiến tuổi Mùi phải nỗ lực hết sức để vượt qua và không được phép bỏ cuộc. Trước khó khăn chống chất, bản mệnh cần học cách thích nghi linh hoạt để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức. Vận tài cũng có điềm báo hao hụt, thất thoát không ít tiền bạc. Thời gian này bản mệnh chi tiêu nhiều hơn dự định nên cần xem xét lại càng sớm càng tốt để kịp thời điều chỉnh, không bị lạm chi, vì trước mắt con giáp này sẽ còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền nữa.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi cũng không được khả quan. Những người độc thân thì tiếp tục yên vị với tình trạng hiện tại còn người đã có đôi, đã lập gia đình thì hãy thận trọng với cảm giác thất vọng, chán chường và lạnh nhạt nửa kia, dẫn tới mối quan hệ có khoảng cách.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm