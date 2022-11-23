Theo tử vi 12 con giáp , thứ Tư ngày 23/11 này tiền bạc sẽ đổ về túi của con giáp này nhằm đáp lại nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua, cùng với đó là sự yêu thương đến từ Thiên Ấn. Nhờ đó những người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng đều thu về tay một khoản tiền khổng lồ.

Thần May Mắn đang đứng về phía tuổi Dần mà mọi rắc rối trong công việc được tháo gỡ triệt để, ngoài ra bạn còn thu lượm về tay bài học kinh nghiệm quý báu.

Từ số tiền này trong tay bạn sẽ tìm được cơ hội kiếm tiền theo đúng lĩnh vực sở trường, hay đam mê từ bấy lâu nay. Nếu biết tận dụng thời điểm thích hợp đầu tư hay chiêu gọi vốn thì đều thuận lợi, suôn sẻ. Lúc này "máu liều" trong bạn sẽ đem đến cho bạn những khoản tiền đáng mơ ước.

Chuyện vui tình cảm cũng liên tiếp đến với con giáp này khiến bạn hạnh phúc lại càng hạnh phúc. Hãy tận hưởng giây phút ấy cùng với những người mình yêu thương bạn nhé!

Tuổi Mùi

Cung mệnh của người tuổi Mùi có chứa “Phúc” hơn nữa con giáp này lại là người lương thiện, luôn đối xử tốt với mọi người và luôn lạc quan.

Ảnh minh họa: Internet

Vào 23/11, do có Thiên Tài Tinh nhập mệnh, vận may liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Không chỉ chính tài có được sự tương trợ nên ổn định, dồi dào mà hoạnh tài cũng rất suôn sẻ. Con giáp này sẽ có những khoản thu bất ngờ.

Ngoài ra, đây cũng sẽ là thời điểm công việc của con giáp này đi vào quỹ đạo sau một năm tuổi đầy biến động và đặc biệt sẽ phát triển vô cùng rực rỡ.

Tuổi Tỵ

Đối với mỗi người khác nhau, những chuyện họ cho là quan trọng, thiết yếu đều không giống nhau. Có người nghĩ rằng chuyện hôn nhân mới là chuyện quan trọng, có người thì thành công trong sự nghiệp mới là mấu chốt nhất.

Vốn là người thực tế nên người tuổi Tỵ thuộc danh sách con giáp đam mê kiếm tiền, đối với những người này, họ luôn tâm niệm, kiếm tiền mới là chuyện thiết thực nhất, những chuyện khác đều là gió thoảng mây trôi.

Họ luôn lo lắng đến việc tuổi trẻ không lo kiếm tiền, tích lũy thì đến thời điểm khó khăn xảy ra lấy gì để trang trải cuộc sống. Ví dụ như người nhà cần giúp đỡ một khoản tiền hay đột nhiên có người ngã bệnh, đột nhiên cần sửa sang, mua mới gì đó...

Họ thường có cảm giác không an toàn. Khi có chuyện xảy mà khả năng tài chính không đủ, họ sẽ luống cuống, rối trí. Cũng vì vậy, họ thường ưu tiên việc kiếm tiền lên hàng đầu. Họ cho rằng, chỉ có tiền mới có thể cho họ cảm giác tự tin, có thể xử lý mọi việc êm xuôi.

Ảnh minh họa: Internet

Luôn nhìn xa, trông rộng, lo lắng về tương lai nên con giáp tuổi Tỵ trong thời kỳ ăn nên làm ra, họ có thể liều mạng kiếm tiền, tuyệt đối không để bị bất kỳ chuyện gì khác quấy rầy, phiền nhiễu bao gồm cả chuyện hẹn hò, yêu đương vì đối với họ đó là những việc cần đầu tư thời gian và công sức.

Một khi họ không yêu thì thôi, chứ đã yêu phải nghiêm túc và cần thời gian để đầu tư công sức vào đó. Thậm chí, họ cũng từng là người có nhiều kinh nghiệm buồn trong chuyện tình cảm nên đôi khi họ trộm nghĩ phụ nữ/ đàn ông thật phiền nhiễu, chỉ làm mất thời gian hoặc khiến họ bị sao nhãng việc tập trung kiếm tiền mà thôi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.