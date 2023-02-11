3 con giáp thần Phật độ trì, qua tuần đầu tiên của tháng 3 Dương lịch vận may kín lối, tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến, làm ăn phất nhanh vùn vụt

Bước sang tuần đầu tiên của tháng 3 là thời điểm vàng son của tuổi Dần trong việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp. Tử vi cho biết tuổi Dần chính là con giáp được Thiên Hoàng soi sáng, tuổi Dần sẽ có được vô vàn bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công.

Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, tuổi Dần càng chịu khó, cần cù thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc nữa. Người tuổi Dần hãy nắm bắt lấy cơ hội này để tự tạo tiền đề cho mình phát triển triển trong tương lai.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sống rất thực dụng chứ không mơ mộng viển vông. Họ là người mạnh mẽ, kiên cường dám nghĩ dám làm. Tài năng và khả năng làm việc của họ là không cần bàn cãi.

Con giáp tuổi Tý đã làm gì đều rất chắc chắn, tỉ mỉ, khiến mọi người an tâm. Đặc biệt, con giáp này khá sáng tạo, có ý tưởng riêng.

Bước sang tuần đầu tiên của tháng 3, người tuổi Tý có vận khí hanh thông. Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Người tuổi này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.

Con giáp làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, người làm nông nghiệp có vụ mùa bội thu. Con giáp này có sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người dễ hòa đồng, tính tình hiền lành lao động chăm chỉ và rất biết thông cảm với người khác. Trong mọi công việc họ luôn cố gắng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những người tuổi Mão rất hòa nhã, hay nhún nhường, luôn là người kết thúc câu chuyện trước chứ không tranh cãi với người khác.

Hơn ai hết, họ hiểu được những hậu quả của những việc đó vì thế không muốn biến những chuyện đơn giản thành phức tạp mà rất có thể sẽ làm tổn thương đến nhau.

Đặc biệt, với tấm lòng bao dung, lương thiện, họ luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, họ cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi. Thử hỏi rằng những người như thế liệu có ai mà không yêu quý, cho đi rồi sẽ được nhận lại, về sau cuộc sống của họ sẽ êm đềm và hạnh phúc tràn đầy niềm vui.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.