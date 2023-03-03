3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, 3 năm tới sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 18:00

Sách tử vi con giáp có nói, top con giáp may mắn này sẽ đổi đời sau một đêm, tiền ùa vào nhà, giàu sang vô đối trong 3 năm tới.

Tuổi Tý

Thông minh, khôn ngoan và cực tài giỏi nên người tuổi Tý sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp ngay từ thuở đầu khởi nghiệp. Trong năm Quý Mão 2023 là thời gian mang lại phúc khí, của nả đầy nhà cho Tý. Họ sẽ trở thành đại gia, nằm trên đống vàng.

Đặc biệt, trong 3 năm tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ Tý cũng có tài vận dồi dào, ăn nên làm ra. Chẳng những nhà xe có đủ, tiền tỷ trong tay, nửa đời còn lại con giáp giàu có này sẽ chẳng cần phải lo nghĩ chuyện tiền nong.

3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, 3 năm tới sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi con giáp có nói, Thân nhanh nhẹn, thông minh và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống. Con giáp bản lĩnh này có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm và có tham vọng đổi đời nên dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ tự mình vươn lên, sở hữu cuộc sống giàu sang hơn người.

Hiện tại dù không như ý thì trong 3 năm tới, cuộc sống tuổi Thân cũng phơi phới hân hoan. Số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, tiền tíu tít ập vào nhà chính là phúc phần trời ban cho Thân.

3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, 3 năm tới sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, thật thà và có trách nhiệm trong công việc. Nhờ thế, họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng, đường công danh xán lạn. Tử vi dự đoán, năm 2023 của người tuổi Sửu khá thuận lợi, như ý. Đặc biệt, trong 3 năm tới, tuổi Sửu mới bước vào thời hoàng kim.

Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, dù làm công hay làm chủ con giáp may mắn này đều có thu nhập tăng đột biến. Thức trắng đêm đếm tiền, tiêu xài thả ga cũng chẳng hết chính là phúc đức Sửu xứng đáng nhận được.

3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, 3 năm tới sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đầu tháng 3/2023: Những con giáp này hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu

Tử vi đầu tháng 3/2023: Những con giáp này hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu

Sách tử vi có nói, dù hiện tại khốn khó, cơ cực đến mấy thì bước sang đầu tháng 3/2023, những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tha hồ gánh lộc vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 năm tới tử vi ngày 3/3/2023 tu vi 12 con giap con giap may man tu vi hang ngay tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 42 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng