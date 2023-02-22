3 con giáp tài lộc xum xuê vào 5h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Sự nghiệp lội ngược dòng, phất lên trông thấy, tài chính thăng hoa, vàng bạc rủng rỉnh, tiền thu về đếm mỏi hai tay

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 00:15

Đây là 3 con giáp sẽ bắt đầu với nhiều điều tốt đẹp ở ngày mới để chuận bị đón quãng thời tràn ngập may mắn.

 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một con giáp khá may mắn trong thời điểm này. Tất cả các dự định hầu như đều đạt được kỳ vọng như bản thân mong muốn. Đặc biệt là nửa cuối tháng 1, tài vận của con giáp này sẽ phất lên.

Các cơ hội và ý tưởng mở ra các chiến lược kinh doanh mới. Thêm vào đó, tài lãnh đạo của tuổi Thìn là một điều bẩm sinh đa có. Hãy tận dụng để đưa ra được các kế hoạch hoàn hảo nhất.

Tiền bạc của tuổi Thìn trong thời điểm này phất lên không ngừng. Dù tiêu hoang đi chăng nữa, con giáp này vẫn không sợ rỗng túi. Các nguồn thu nhập thụ động đem lại rất nhiều tiền bạc cho tuổi Thìn. Thuận lợi về tài chính cũng khiến con giáp này cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn.

3 con giáp tài lộc xum xuê vào 5h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Sự nghiệp lội ngược dòng, phất lên trông thấy, tài chính thăng hoa, vàng bạc rủng rỉnh, tiền thu về đếm mỏi hai tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Thìn vẫn nên ưu tiên dành thời gian của mình cho việc nghỉ ngơi nhiều hơn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, tận hưởng thời gian tốt đẹp bằng cách thêm nhiều chuyến đi chơi với những người thân yêu. Một phần là để thắt chặt hơn các mối quan hệ đó. Khi ấy, tuổi Thìn sẽ có thêm năng lượng để giải quyết công việc tốt hơn.

Tuổi Ngọ

Ngọ là những người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Người tuổi Ngọ không quá tham vọng, nhưng họ lại được hưởng nhiều phúc đức trời ban, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, chẳng may gặp phải trắc trở thì cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.

3 con giáp tài lộc xum xuê vào 5h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Sự nghiệp lội ngược dòng, phất lên trông thấy, tài chính thăng hoa, vàng bạc rủng rỉnh, tiền thu về đếm mỏi hai tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong thời điểm này, những người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu con giáp may mắn tuần này nên phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng. Bạn có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

3 con giáp tài lộc xum xuê vào 5h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Sự nghiệp lội ngược dòng, phất lên trông thấy, tài chính thăng hoa, vàng bạc rủng rỉnh, tiền thu về đếm mỏi hai tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ thời điểm này sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để bắt tay vào công việc, gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh, đặc biệt là với người làm lãnh đạo.

Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn có thể thu được món hời kha khá, đồng thời để ra được một khoản ngân sách để mua sắm theo ý muốn.

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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