3 con giáp tài lộc phủ từ đầu xuống chân, sự nghiệp phát triển không ngừng, tiền vô túi một lần thì sẽ đầy ắp, có cuộc sống vinh hoa phú quý là chuyện thường tình, sung túc viên mãn sau ngày 24/7

Tâm linh - Tử vi 24/07/2023 00:52

Có 3 con giáp được phủ tài lộc từ đầu đến chân, mỗi bộ phận trên cơ thể là nơi sinh ra sự giàu có, vì vậy nếu biết nắm bắt và tận dụng ưu điểm thì cả đời được sống sung túc viên mãn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu may mắn được quý nhân che chở, cho lộc làm ăn phát tài. Người kinh doanh dễ tìm được mối làm ăn tốt, nhờ thế mà buôn bán phát đạt. Nguồn thu rủng rỉnh giúp bản mệnh có thể thoải mái theo đuổi các mục tiêu của mình.

Vượng duyên với con giáp này. Các cặp đôi dần hóa giải được những khúc mắc và không còn tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt. Người độc thân có thể được ai đó để mắt đến. Sự ấm áp, chan hòa trong tính cách của con giáp này khiến cho đối phương không khỏi rung động.

3 con giáp tài lộc phủ từ đầu xuống chân, sự nghiệp phát triển không ngừng, tiền vô túi một lần thì sẽ đầy ắp, có cuộc sống vinh hoa phú quý là chuyện thường tình, sung túc viên mãn sau ngày 24/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc không quá áp lực, bạn cũng có thể tìm ra niềm vui trong công việc mình đang đảm nhận. Con giáp này còn có thêm những cơ hội để giao lưu và có thời gian để tăng cường mối quan hệ hợp tác. Tài vận khá hanh thông. Với tầm nhìn xa trông rộng, Tý làm đâu lợi đấy, tiền bạc thu về ngoài sức mong đợi. Nhìn chung các hạng mục công việc mà bạn đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý, người làm đầu tư cũng có thể thu lợi nhuận về một mối nên chuyện tiền bạc không phải lo lắng gì hết.

 

Cát khí còn giúp bản mệnh đón những niềm vui về tình cảm và nhiều khả năng các quan hệ tình cảm khá tâm đầu ý hợp. Người trong nhà có được sự quan tâm và chia sẻ cần thiết, không khí gia đình đầm ấm yên vui. Người độc thân nên mở lòng hơn để hạnh phúc tìm đến.

3 con giáp tài lộc phủ từ đầu xuống chân, sự nghiệp phát triển không ngừng, tiền vô túi một lần thì sẽ đầy ắp, có cuộc sống vinh hoa phú quý là chuyện thường tình, sung túc viên mãn sau ngày 24/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đối với tuổi Hợi, danh vọng không quá tốt cũng không quá xấu, cần cố gắng thay đổi tư duy để đạt được thành tựu cao hơn. 

Tài vận có một chút thay đổi tích cực, không cần lo quá nhiều. Tuy nhiên, tình cảm gia đình có chút bất hòa, khiến cho vợ chồng và con cái gặp nhiều mâu thuẫn.

3 con giáp tài lộc phủ từ đầu xuống chân, sự nghiệp phát triển không ngừng, tiền vô túi một lần thì sẽ đầy ắp, có cuộc sống vinh hoa phú quý là chuyện thường tình, sung túc viên mãn sau ngày 24/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Top 3 con giáp số mệnh phú quý, gặp nhiều may mắn, thần Tài chỉ bảo, sự nghiệp lên hương, tiền bạc chạy thẳng vô túi, cuộc sống hạnh phúc viên mãn đúng 3 ngày đầu tuần mới 24-26/7

Top 3 con giáp số mệnh phú quý, gặp nhiều may mắn, thần Tài chỉ bảo, sự nghiệp lên hương, tiền bạc chạy thẳng vô túi, cuộc sống hạnh phúc viên mãn đúng 3 ngày đầu tuần mới 24-26/7

Đây là thời gian mà 3 con giáp gặp được quý nhân phò trợ đúng nghĩa. Điều này không chỉ giúp họ tránh xa thị phi mà còn đạt được may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'