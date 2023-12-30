3 con giáp TÀI LỘC bất tận sau 16h30 chiều mai, Chủ nhật 31/12/2023, tiền vô như nước, giàu to bất chấp, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 20:05

Sau 16h30 chiều mai, 3 con giáp sau khổ tận cam lai, giàu to bất ngờ, tiền bạc của cải đếm không xuể.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy Chủ nhật ngày 30/12/2023, tuổi Tuất giữ được công việc của mình, không sợ thi cử, học hành thua kém người khác. Con giáp này vốn không ham danh lợi nhưng cần có chí tiến thủ lớn để có thể làm những việc khiến bản thân phát triển, không bị đứng yên một chỗ.

Những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản kha khá do những mối đầu tư trước đó. Bản mệnh cần xây dựng kế hoạch chi tiêu đúng đắn, cụ thể cho mình để tiền bạc có thể gia tăng, đừng thấy có tiền mà tiêu xài hoang phí.

Vận tình cảm của tuổi Tuất có chiều hướng đi xuống. Việc tự tạo niềm vui sẽ giúp bản mệnh giảm bớt được sự buồn chán và cô đơn. Con giáp này nên tìm đến những người mang năng lượng tích cực để thay đổi suy nghĩ, giúp bản thân bớt bi quan, mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

3 con giáp TÀI LỘC bất tận sau 16h30 chiều mai, Chủ nhật 31/12/2023, tiền vô như nước, giàu to bất chấp, cuộc sống sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ có sự thay đổi nhiều trong dịp năm mới này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, họ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Sửu thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Tuổi Sửu sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Sửu giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Ngày mới, người tuổi Sửu được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Sửu dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

3 con giáp TÀI LỘC bất tận sau 16h30 chiều mai, Chủ nhật 31/12/2023, tiền vô như nước, giàu to bất chấp, cuộc sống sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 31/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay buồn bã, khi không thể giải quyết được chuyện tình cảm.     

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc nổi bật trong đám đông, luôn đứng ra chịu trách nhiệm.

Tình cảm: Tình cảm luôn mang cho bạn nhiều niềm vui, nhưng có nhiều chuyện bạn buồn bã không thể tự giải quyết.

Tài lộc: Là người quyết đoán, giỏi kiếm tiền và gia tăng thu nhập. 

Sức khoẻ: Ăn uống chu đáo, chăm sóc bản thân tốt. 

3 con giáp TÀI LỘC bất tận sau 16h30 chiều mai, Chủ nhật 31/12/2023, tiền vô như nước, giàu to bất chấp, cuộc sống sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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