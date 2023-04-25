3 con giáp sau lễ 30/4 – 1/5 đón nhận liền vận trình sáng ngời, sự nghiệp thăng tiến gấp bội lần so với trước

Công việc cuối cùng cũng tiến triển sau nhiều sự cố gắng của bạn. Bạn không chỉ nhận được một khoản thưởng lớn mà còn có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Công việc của tuổi Dần diễn ra thuận lợi ở thời điểm này. Cát Tinh đưa đường dẫn nên những kế hoạch của người tuổi này đều đạt được kết quả tốt đẹp. Nhờ đó, cấp trên rất yên tâm khi phân công nhiệm vụ quan trọng cho bản mệnh thực hiện.

Vận trình tình cảm khả quan. Dần Mão tương hội nên giữa các cặp đôi luôn có sự thấu hiểu đặc biệt. Cả hai chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương thì có thể hiểu được họ nghĩ gì và muốn làm gì.

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Tuổi Hợi

Tỷ Kiên nhập cục, tuổi Hợi có thêm sự tự tin và quyết tâm trong việc theo đuổi mục tiêu mà mình đặt ra. Bạn biết mình có điểm mạnh ở đâu và còn thiếu sót ở mặt nào nên biết cách điều chỉnh cho phù hợp với từng tình huống. Sự linh hoạt này giúp Hợi phát huy năng lực khá thuận lợi. Ngoài ra, bạn cũng được khuyên hãy cởi mở và tích cực giao tiếp với đồng nghiệp hơn để công việc thêm thuận lợi.

Tử vi 12 con giáp có nói, con giáp tuổi Hợi có khả năng làm việc độc tập nhưng sức mạnh tập thể mới làm nên những thành công vang dội sau này. Hãy biết tận dụng những lợi thế đang có sẵn để tiến xa hơn. Về tình cảm, ngũ hành sinh xuất cho thấy dường như bạn đang khá bỏ bê người ấy, chỉ mải mê với công việc của mình. Do đó, bạn nên cố gắng cân bằng giữa các mối quan hệ, đừng đầu tư quá nhiều cho cái này mà bỏ bê cái khác kẻo sau này sẽ phải hối tiếc đấy.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm