3 con giáp sau hãy chuẩn bị tinh thần từ 3h sáng Chủ Nhật ngày 12/2: Được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, không ngừng được tiền mua xe mua nhà  

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đặc biệt ngay thẳng, kiên cường. Người tuổi này sống tự lập từ bé, thích tự mình làm mọi việc. Trong mắt người khác, họ là người đa tài, xuất sắc về mọi mặt.

Con giáp tuổi Tuất có cơ hội gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Tuất được cấp trên để mắt đến và tạo cơ hội phát triển tài năng. Người tuổi này làm kinh doanh thì có thể chốt được đơn hàng liên tục.

Từ thời điểm này người tuổi này có tài lộc tăng cao, được Thần Tài ban phát của cải. Cũng bởi vậy mà con giáp này làm đâu thắng đó, dễ thu hái được nhiều của cải.

Khách hàng và đối tác đều đánh giá cao tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm của người tuổi Tuất. Con giáp này buôn bán có tâm, có tài chứ không chỉ chạy theo lợi nhuận. Đây là thời điểm vàng son, người tuổi Tuất làm đâu thắng đó, không gặp trắc trở trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp may mắn nhất từ thời điểm này . Trong năm Quý Mão này, người tuổi Mùi cũng được cát tinh chiếu mệnh nên đây sẽ là năm tốt lành, sự nghiệp suôn sẻ, vạn sự hanh thông.

Người tuổi Mùi thông minh và hành xử khéo léo nên có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Hơn nữa, cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp người tuổi này đẩy lùi xui xẻo và đón cát khí vào nhà. Những người có lý tưởng trong năm mới này thì cố gắng theo đuổi mục tiêu và kiên trì đến cùng để gặt hái được thành công. Nếu biết đầu tư kinh doanh thì sẽ ngày càng giàu có, tiền vàng ngập két.

Ảnh minh họa: Internet

Là người thông minh, khôn khéo, người cầm tinh tuổi Mùi luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để có cuộc sống viên mãn. Họ rất được lòng mọi người nên ít gặp thị phi, lại được quý nhân phù trợ nên mọi việc năm nay sẽ suôn sẻ, gặp hung hóa cát, tài lộc vượng.

Thời gian tới, người tuổi Mùi nên tận dụng cơ hội này để phát triển bản thân. Dù gặp nhiều may mắn nhưng người bản mệnh này cũng nên làm mới bản thân và nỗ lực hoàn thiện chính mình để có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội và thăng hoa trong sự nghiệp và cuộc sống hơn nữa. Có như vậy mới đề phòng được tiểu nhân quấy phá. Tóm lại, tổng quan của người tuổi Mùi khá rực rỡ, bất kể là tình cảm hay sự nghiệp, đều có thể có thu hoạch.

Tuổi Hợi

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ nên Hợi cũng thoải mái hơn trong chuyện tiền bạc. Những ai phải đi xa làm ăn hoặc thực hiện giao dịch tiền bạc trong hôm nay thì nên chọn giờ đẹp để tránh được xui xẻo, chớ hấp tấp. Bản mệnh lấy được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Xởi lởi thì trời cho, một khi Hợi dám chi tiêu cho bản thân và gia đình, chăm làm việc thiện thì lộc tới cứ thế mà hưởng. Trong thời điểm này bạn có tiền cũng là nhờ phước phần của bản thân mà ra.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.