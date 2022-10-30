3 con giáp sắp sửa đổi đời trong 2 ngày đầu tuần mới, quý nhân dẫn lối làm giàu, thu bạc hốt vàng mỏi tay, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, chịu khó, luôn cố gắng hoàn thành công việc theo cách tốt nhất có thể. Họ thường thu về thành quả tốt, được cấp trên trọng dụng.

Tử vi dự báo rằng, vào 2 ngày đàu tuần mới, tuổi Sửu đón vận may liên tiếp. Mọi chuyện đen đủi sẽ được con giáp này hóa giải dần. Sự nghiệp của họ ngày một thuận buồm xuôi gió, thu nhập dồi dào. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng vô cùng hạnh phúc. Nhìn chung, 5 năm tới chính là thời điểm "tam hỷ lâm môn" với người tuổi Sửu.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm "đằng cán", hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Vào 2 ngày đàu tuần mới, tài lộc của người tuổi Tỵ hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều. Thứ duy nhất người tuổi Tỵ cần làm là chịu khó quan sát, học hỏi kiến thức từ những thứ nhỏ nhặt nhất và nắm bắt mọi cơ hội.

Tuổi Dậu

Dậu sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Dậu sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào 2 ngày đàu tuần mới cho biết, thời gian trước Dậu vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Dậu còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Thời gian này Dậu có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

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