3 con giáp RƯỚC MAY VỀ NHÀ, từ giờ đến cuối năm vạn sự như ý, thăng tiến không phanh, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 14:45

Cuối năm 2022 3 con giáp này tiền tài viên mãn, công danh xán lạn, đổi vận ngoạn mục, nghèo mấy cũng có bạc tỷ trong tay.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân từ giờ đến cuối năm với nhiều vận may chờ đợi. Con giáp sẽ có một chút thay đổi trong công việc nhưng đừng lo vì bản mệnh hoàn toàn có thể xoay sở vượt qua trở ngại. Các mối quan hệ xã hội trong thời gian này cũng rất phát triển, con giáp kết giao được những người bạn mới mà nhiều khả năng họ sẽ chỉ cho bạn một lối tắt để dẫn đến thành công. Con giáp hãy trân trọng và lắng nghe những lời khuyên bổ ích.

Đường tình duyên của người tuổi Thân cũng vô cùng thuận lợi. Người độc thân có thể gặp được chân ái của đời mình.

3 con giáp RƯỚC MAY VỀ NHÀ, từ giờ đến cuối năm vạn sự như ý, thăng tiến không phanh, tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Người tuổi Thân từ giờ đến cuối năm với nhiều vận may chờ đợi. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Mão vận may dồi dào, tài vận phát đạt. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội mới, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Đặc biệt, nếu là người kinh doanh, buôn bán thì vận trình tháng này của con giáp sẽ khởi sắc bất ngờ. Sau thời gian đình trệ, Mão đã có sự “trở lại” đầy huy hoàng, mang theo tiền tài của cải. Còn nếu là người làm công ăn lương thì thu nhập ổn định, cuộc sống dư dả phủ phê.

Nhìn chung, người tuổi Mão trong tháng này thuận buồm xuôi gió, dù có gặp họa cũng tự khắc hóa lành, vận trình an ổn.

Tuổi Dần

Thời gian trước, người tuổi Dần liên tục bị tà khí bao vây nên vướng nhiều rắc rối, chuyện làm ăn cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên,từ giờ đến cuối năm, con giáp được khai thông vận mệnh, tài vận lũ lượt kéo về. Dần có cơ hội chứng minh được năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của con giáp đang phát triển rất tốt, Dần có cơ duyên gặp gỡ quý nhân giúp bạn chạm đến những thành công vượt bậc.

Tuy nhiên, việc tốt liên tiếp kéo đến dễ thu hút tiểu nhân ghen ghét, con giáp đừng quá phô trương mà hãy tự tận dụng cơ hội kiếm thêm tiền cho riêng mình.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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