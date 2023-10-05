3 con giáp rũ sạch tai ương, tình tiền đỏ rực trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10): Dễ trúng số đổi đời, vét sạch ví Thần Tài, vượng phu ích tử

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vàng bạc đầy két, công danh khởi vượng trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10).

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp thì tài vận của con giáp này trước giờ đều khá tốt, đó là do người tuổi Ngọ có đường nhân duyên tốt, bản mệnh biết cách để phát triển và duy trì các mối quan hệ, nhờ thế mà vận trình công danh sự nghiệp cũng không ngừng tăng trưởng.

Người tuổi Ngọ thường có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Vì mục tiêu đã đặt ra, họ sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ.

Trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10), họ sẽ nằm trong danh sách con giáp phát tài phát lộc. Với sự chăm chỉ và cần mẫn trong công việc của mình, con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều thách thức, nhưng chính tài lộc sẽ đến khi mà bạn chinh phục được những thách thức đó. Nếu có ý định khởi nghiệp thì hãy kiếm một khoản tiền to rồi bắt đầu kế hoạch, tài lộc sẽ càng ngày càng nhiều, chuyển vận đại gia chẳng chút khó khăn.

3 con giáp rũ sạch tai ương, tình tiền đỏ rực trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10): Dễ trúng số đổi đời, vét sạch ví Thần Tài, vượng phu ích tử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh tính tình ấm áp, thật thà, thận trọng, các bạn luôn biết dùng sự tài trí của bản thân để giải quyết những việc mình gặp phải.

Theo tử vi học, trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10), người tuổi Hợi nhờ có sao tốt là "Long Đức" chiếu mệnh nên các bạn có cơ hội gặp nhiều may mắn, nhờ đó mà con giáp này vốn có vận thế tốt nay lại càng trở nên vượng phát hơn, nhất là về mặt cơ hội kiếm tiền.

Trong thời điểm này, người tuổi Hợi có thể sẽ được đón nhận những khoản tiền bất ngờ nằm ngoài tính toán. Mặc dù không có quá nhiều dục vọng với tiền tài song nhờ công việc ngày thường biểu hiện tốt, các bạn sẽ dễ được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận, đồng thời trao thưởng.

Nếu như là người tự gây dựng sự nghiệp nhiều khả năng các bạn sẽ nhận được hồi báo từ một dự án nào đó, có thể thoải mái vô tư sống dư dả trong cả năm.

3 con giáp rũ sạch tai ương, tình tiền đỏ rực trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10): Dễ trúng số đổi đời, vét sạch ví Thần Tài, vượng phu ích tử - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10), vận khí của người tuổi Thân rất hưng phát, không chỉ có một tài vận vượng phát đem đến những cơ hội đại phát tài mà sự nghiệp của con giáp này cũng có bước tiến vượt bậc, tạo được những đột phát lớn. Con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú qúy mà không phải lo lắng về tài chính.

Thời gian tới, do được cát tinh soi chiếu nên mọi mơ ước của người tuổi Thân đều có thể trở thành hiện thực. Con giáp này sẽ nhận được vô số cơ hội thuận lợi cho công việc, chỉ cần biết nắm bắt và không ngừng nỗ lực phấn đấu thì việc thăng tiến trong sự nghiệp cùng với khoản thu nhập khủng là điều ắt xảy ra.

Tử vi nói rằng, vận may của tuổi Thân thăng hoa. Từ thời điểm này, tuổi Thân sẽ đón nhiều tin vui, nhiều sự bất ngờ trong cuộc sống. Chỉ cần bản mệnh không ngừng phấn đấu, nỗ lực thì thời gian tới sự nghiệp sẽ thăng hoa, tiền của dồi dào.

3 con giáp rũ sạch tai ương, tình tiền đỏ rực trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10): Dễ trúng số đổi đời, vét sạch ví Thần Tài, vượng phu ích tử - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Được Nhật Nguyệt soi chiếu, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu vào đúng 23 giờ ngày 4/10: Tài chính tăng đột biến, ăn nên làm ra, gia đạo an yên

Được Nhật Nguyệt soi chiếu, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu vào đúng 23 giờ ngày 4/10: Tài chính tăng đột biến, ăn nên làm ra, gia đạo an yên

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có hết phần thiên hạ, nhà rải đầy tiền vào đúng 23 giờ ngày 4/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 5/10 tu vi ngay 6/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 19 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc