3 con giáp quyền lực nhất từ ngày 9/4 đến 18/4 âm lịch: Sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/05/2023 14:50

Từ ngày 9/4 đến 18/4 âm lịch sẽ là bước ngoặc thăng hoa của một số con giáp dưới đây. Kiểm tra xem bạn có nằm trong số đó không nhé!

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đa phần là những người có khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Họ rất có sức ảnh hưởng tới người khác. Nói ít, làm nhiều, rất giỏi tổ chức, hoạch định, đặc biệt là những kế hoạch mới, họ dễ dàng thu phục nhân tâm, hướng tập thể đi theo sự dẫn dắt của họ.

Từ ngày 9/4 đến 18/4 âm lịch là thời gian dành cho những người tuổi Sửu an phận hoặc nếu không nỗ lực mới dễ bị tác động, còn những người tuổi Sửu luôn tìm cách vượt qua khó khăn, biến những thử thách thành cơ hội của họ thì lại là những người có thể đạt được các thành tựu không ngờ. Tử vi học có nói, năm nay tương đối may mắn nhất đối với tuổi Sửu, nên biết nắm bắt để có thể xây dựng một cuộc sống viên mãn như ý.

3 con giáp quyền lực nhất từ ngày 9/4 đến 18/4 âm lịch: Sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là những con người rất thành thực. Họ hiếm khi nói dối, cũng không thích nói hai lời, là những bạn hàng và đối tác hết sức tin cậy. Ngoài ra, tuổi Dần còn là những người hào phóng, luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác, cũng hay giúp đỡ người khác nên vào những lúc khó khăn, họ cũng hay được quý nhân hỗ trợ.

Từ ngày 9/4 đến 18/4 âm lịch, tuổi Dần được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất, chủ yếu là trong lĩnh vực tình cảm, vì họ có sao Đào Hoa chiếu rọi, nên tình duyên dễ đạt được sự viên mãn. Tuy nhiên, tử vi học có nói, thời gian đầu năm khá im ắng, không có gì khởi sắc nhưng bước sang thời gian này là lúc mà tuổi Dần tỏa sáng trong cả công việc cũng như các mối quan hệ.

3 con giáp quyền lực nhất từ ngày 9/4 đến 18/4 âm lịch: Sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đa số đều là những người rất thông minh và là những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, cả trong cuộc sống riêng tư lẫn công việc đều yêu cầu rất cao, không cho phép sự qua loa, hời hợt. Từ ngày 9/4 đến 18/4 âm lịch, tuổi Thìn là một trong các con giáp được ưu ái, vì bao quanh họ sẽ là những thứ đã được “dọn sẵn 1 cách hoàn hảo” cho họ, chỉ còn đợi họ xắn tay vào thực hiện là xong. Chỉ cần tuổi Thìn phát huy những ưu điểm nổi bật của họ, ví dụ như sự quyết tâm, nhiệt huyết, sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu của mình thì khả năng thành công của họ sẽ là rất lớn.

Đây là thời điểm để tuổi Thìn bắt đầu 1 công việc mới, mở ra 1 chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của họ. Đặc biệt, tuổi Thìn đã được thần tài độ trì, có thể gặp may mắn lớn trong công việc, cần biết nỗ lực hết mình để đến gần hơn với những thành tựu lớn.

3 con giáp quyền lực nhất từ ngày 9/4 đến 18/4 âm lịch: Sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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