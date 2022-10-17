3 con giáp ‘quý nhân phù trợ’ bội thu tài lộc, vượng phát vào 8 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 07:15

Họ kiếm được khoản tiền kha khá, đủ để dư dả làm ăn và sống sung túc đến cuối năm.

Tuổi Hợi

8 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch, người tuổi Hợi sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Mặc dù, trong thời gian này tuổi Hợi đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc.

Tuy nhiên, khi bước sang “thời điểm vàng” này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Hợi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người. Trong tình duyên, tuổi Hợi gặp người yêu thương bạn suốt đời và còn giúp bạn một tay chăm sóc gia đình.

 

3 con giáp ‘quý nhân phù trợ’ bội thu tài lộc, vượng phát vào 8 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch - Ảnh 1
Người tuổi Hợi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi, trời sinh người tuổi Dần là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi cho biết 8 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch , bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Dần càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Thân sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Dần càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận. Chưa kể bạn còn được sếp khen, đồng nghiệp ưu ái và nhận về lộc lá khủng quanh năm.

Tuổi Thìn

8 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch là thời điểm tuyệt vời cho Thìn lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, người tuổi Thìn sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi.

Trong công việc, thì Thìn cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể. Người tuổi Thìn không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Thìn nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Thìn có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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