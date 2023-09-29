3 con giáp quét sạch tai ương vào đúng 17 giờ ngày 29/9: Ôm đủ may mắn thiên hạ, đắc tài đắc lộc, làm ăn xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây lột xác thành đại gia, tình duyên đơm hoa kết trái vào đúng 17 giờ ngày 29/9.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào đúng 17 giờ ngày 29/9, người tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Vào đúng 17 giờ ngày 29/9, con giáp này có thể quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành các mối làm ăn mới, vun vén cho các mối cũ. Bản mệnh cũng nên tìm thêm người hỗ trợ để tài lộc ngày càng tăng.

Tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên không chỉ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp, công việc thu về thành quả vượt trội mà năng lực cá nhân cũng được trau dồi, cải thiện.

Bản mệnh hoàn thành tốt những kế hoạch đã đặt ra và có thể hưởng thụ thành tựu vào dịp cuối tháng.

Đây là lúc tuổi Mão tập trung vào việc tích lũy kiến thực, học nhiều điều mới, không ngừng sáng tạo để tiếp tục tiến xa hơn.

3 con giáp quét sạch tai ương vào đúng 17 giờ ngày 29/9: Ôm đủ may mắn thiên hạ, đắc tài đắc lộc, làm ăn xuôi thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào đúng 17 giờ ngày 29/9, tuổi Hợi có nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy bản mệnh làm việc hiệu quả hơn. Con giáp này có thể tận dụng thời điểm này để tạo ra bước tiến trong sự nghiệp.

Các mối quan hệ trở nên gắn kết hơn, bản mệnh có thể đặt niềm tin vào một vài người đồng hành.

Tài chính của tuổi Hợi khá cân đối. Nếu đang cân nhắc về một khoản tiền dùng để đầu tư thì cần tính toán chính xác, đừng làm việc theo cảm tính.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của tuổi Hợi trở nên thuận lợi. Người có cặp có đôi thêm nhiều cơ hội cùng ngồi lại trò chuyện, tính toán kế hoạch phù hợp cho tương lai. Người độc thân có thể gặp đối tượng mới mẻ khiến bản thân cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, cứ để tình cảm diễn ra một cách tự nhiên.

3 con giáp quét sạch tai ương vào đúng 17 giờ ngày 29/9: Ôm đủ may mắn thiên hạ, đắc tài đắc lộc, làm ăn xuôi thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù là trí tuệ cảm xúc hay trí thông minh, người tuổi Tuất đều ít có đối thủ. Con giáp này là những người bất khả chiến bại, rất có năng lực, không quá khi gọi Tuất là thông minh, khôn khéo nhất trong số 12 con giáp. Tuất có cái tôi mạnh mẽ song thường cố gắng che giấu lại. Người tuổi này hòa đồng với mọi người, dễ nhận được thiện cảm, lời khen ngợi và sự giúp đỡ.

Tử vi vào đúng 17 giờ ngày 29/9 cho biết, con giáp may mắn này sẽ được hưởng sự thịnh vượng về tài chính vì làm việc chăm chỉ và quyết tâm. Bên cạnh đó, thời gian qua tuy có khó khăn nhưng thời gian tới Tuất sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, những người vốn giàu có nay sẽ càng giàu hơn, những người chưa tìm được cơ hội phát tài thì có khả năng thăng hoa.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

3 con giáp quét sạch tai ương vào đúng 17 giờ ngày 29/9: Ôm đủ may mắn thiên hạ, đắc tài đắc lộc, làm ăn xuôi thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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