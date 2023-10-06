3 con giáp phúc lớn mệnh dày, một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài trong 7 ngày tới: Cơ đồ lẫy lừng, phát tài như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đại cát đại lợi, trúng mánh đổi đời trong 7 ngày tới.

Tuổi Mão

Thời gian trước đây của người tuổi Mão không mấy suôn sẻ, họ làm ăn thua lỗ, đụng đâu hỏng đấy. Thế nhưng, nhờ quyết tâm vươn lên, ý chí quật cường nên Mão luôn dốc hết sức làm việc để lấy lại những gì mình đã mất, có được những gì mình ước ao.

Trong 7 ngày tới, Mão sẽ được thần may mắn nuông chiều hết mực. Cứ ra tới cửa tiền rơi trúng đầu, tài lộc đỏ như son khiến thu nhập của Mão tăng theo cấp số nhân từng ngày. Dù có đang nghèo mạt rệp thì thời điểm này Mão sẽ đổi đời ngoạn mục, tiêu tiền thả ga, giàu sang vô đối.

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài trong 7 ngày tới: Cơ đồ lẫy lừng, phát tài như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sống tử tế, khôn khéo và chăm làm điều thiện nên Hợi tích được nhiều công đức, đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu.

Theo tử vi trong 7 ngày tới, những người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, đây chính là thời kỳ mà vận khí của người tuổi Hợi luôn giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp. Thời gian tới, vận khí đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng.

Thời gian này Hợi sẽ thu nhận nhiều cát khí, được nhiều phúc báo. Theo đó, vận trình tăng tốc, đặc biệt là phương diện tài lộc phất lên nhanh chóng.

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài trong 7 ngày tới: Cơ đồ lẫy lừng, phát tài như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất chân thành, thật thà và luộn rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới gặp thời thăng tiến, khí thế ngút trời. Công việc của con giáp đang trở nên dễ thương hơn, cởi mở và rõ ràng hơn với mọi người xung quanh. Tuất được quý nhân giúp đỡ, chạm đến vinh quang. Tài lộc có nhiều điểm sáng, thu nhập ổn định, con giáp có cuộc sống giàu sang phú quý.

Tam hợp quý nhân che chở cho đường tình duyên của Tuất, con giáp này không cần phải lo lắng không tìm thấy người yêu. Người độc thân có nhiều người theo đuổi, làm quen. Tuất có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ với người khác phái.

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài trong 7 ngày tới: Cơ đồ lẫy lừng, phát tài như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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