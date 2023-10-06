3 con giáp phú quý thịnh vượng, hỷ tín kéo đến nhà tới tấp trong 2 ngày cuối tuần (7/10 và 8/10): Trúng đậm giàu to, vàng bạc quấn lấy đầy thân

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội trúng số đổi đời, công danh tỏa sáng trong 2 ngày cuối tuần (7/10 và 8/10).

Tuổi Tý

Người tuổi Tý lương thiện, thông minh, chăm chỉ, luôn hết lòng vì bạn bè nên thường có quý nhân giúp đỡ những lúc khó khăn. Trong 2 ngày cuối tuần (7/10 và 8/10), do được lộc quý nhân nên con giáp này kiếm tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng, nguồn thu chính ổn định, nguồn thu phụ tăng lên gấp ba gấp bốn. Người tuổi Tý không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính nữa.

Đồng thời, cung mệnh xuất hiện cát tinh “Hồng Loan” nên trong thời điểm này, các mối nhân duyên, quan hệ xã hội của người tuổi Tý vô cùng tốt đẹp. Các mối nhân duyên tốt lành ấy lại đem đến cho con giáp này những cơ hội có lợi cho sự nghiệp và tài vận.

3 con giáp phú quý thịnh vượng, hỷ tín kéo đến nhà tới tấp trong 2 ngày cuối tuần (7/10 và 8/10): Trúng đậm giàu to, vàng bạc quấn lấy đầy thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có tính cách ngay thẳng nhưng tính tình lại thay đổi thất thường. Họ cư xử với mọi người rộng lượng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người.

Thời gian trước, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều áp lực, khó khăn về kinh tế, hao tài, tốn của. Trong 2 ngày cuối tuần (7/10 và 8/10), thời điểm này con giáp tuổi Dậu có sự khởi sắc, tuy nhiên tài chính vẫn không được dư dả lắm.

Muốn được sung túc, khôi phục lại kinh tế như lúc giàu có thì cần phải có thời gian tích lũy mới được.

Trong 2 ngày cuối tuần (7/10 và 8/10), con giáp tuổi Dậu sẽ được sao may mắn chiếu sáng, vận may rạng ngời. Nhờ đó mà người tuổi Dậu sẽ cởi gỡ được khó khăn, chặn lại cơ hội kiếm tiền, may mắn đến. Thêm vào đó quý nhân sẽ xuất hiện và đưa ra trợ giúp, khiến con giáp tuổi Dậu dần dần thoát khỏi khó khăn.

Vận may nối tiếp vận may, mọi chuyện của người tuổi Dậu trong thời gian này sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, họ cần nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thì mới có khả năng tích lũy tài sản, giàu có trong thời gian tới.

3 con giáp phú quý thịnh vượng, hỷ tín kéo đến nhà tới tấp trong 2 ngày cuối tuần (7/10 và 8/10): Trúng đậm giàu to, vàng bạc quấn lấy đầy thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tinh tế và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà bỏ cuộc thì Tỵ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Hiện tại dù vất vả, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng lo sợ bởi trong 2 ngày cuối tuần (7/10 và 8/10) bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tỵ cũng có thu nhập tăng đột biến, phải thức trắng đêm để đếm tiền mới xuể.

3 con giáp phú quý thịnh vượng, hỷ tín kéo đến nhà tới tấp trong 2 ngày cuối tuần (7/10 và 8/10): Trúng đậm giàu to, vàng bạc quấn lấy đầy thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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