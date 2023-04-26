3 con giáp phát tài đúng 13h ngày 27/4: phất lên về tài vận lẫn sự nghiệp, chỉ cần nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 08:05

Vào đúng 13h ngày 27/4, 3 con giáp dưới đây thu nhập tăng đáng kể, hốt hết của cải trong thiên hạ vào nhà, giàu sụ nên muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Tỵ

Theo nhận định của tử vi năm 2023, người tuổi Tị năm tới tuy phạm Thái Tuế nhưng luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Con giáp này may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết.

Bù lại cho những gian nan vất vả thời điểm đầu năm, đặc biệt là đúng 13h ngày 27/4, họ càng phất lên về tài vận và sự nghiệp. Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân.

Thời điểm này, cũng đặc biệt khen ngợi người tuổi Tị về khả năng quản lý tài chính. Càng lúc nguy nan, họ càng chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình và khiến cho cộng sự, cấp trên nể phục.

3 con giáp phát tài đúng 13h ngày 27/4: phất lên về tài vận lẫn sự nghiệp, chỉ cần nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tiêu hoài không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vào đúng 13h ngày 27/4, tuổi Ngọ có nhiều bước tiến sáng tạo, mới mẻ, chấm dứt tình trạng nhàm chán trước kia, từ đó mà mưu sự dễ thuận hơn. Cảm giác gặt hái được thành tựu lại càng khiến con giáp này phấn đấu mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Mặt khác, cung tài lộc của người cầm tinh con Ngựa cũng sáng sủa, hứa hẹn nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu, điều quan trọng là cần phải quyết đoán, chọn đúng thời điểm thì tỷ lệ thành công mới cao.

Vì lẽ đó, tuổi Ngọ cần thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, không cần đến mức phải suy xét quá lâu để rồi bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu có thể, hãy tham khảo ý kiến của người thân hay đồng nghiệp đáng tin cậy để có thể quyết định dứt khoát hơn.

3 con giáp phát tài đúng 13h ngày 27/4: phất lên về tài vận lẫn sự nghiệp, chỉ cần nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tiêu hoài không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, tuổi Tuất tuy không gặp được nhiều may mắn nhưng họ lại có bản lĩnh hơn người, có khả năng vượt qua mọi khó khăn trắc trở và thành công bằng chính thực lực của mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tuất sẽ tạo dựng được cơ ngơi viên mãn, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị.

Tử vi học có nói, đúng 13h ngày 27/4, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân và thần tài phù trợ, mà mọi thứ xung quanh đều vận hành suôn sẻ, trơn tru. Tuổi Tuất muốn nghèo cũng khó, dư sức xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

3 con giáp phát tài đúng 13h ngày 27/4: phất lên về tài vận lẫn sự nghiệp, chỉ cần nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tiêu hoài không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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