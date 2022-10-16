Người tuổi Sửu là người có tinh thần cương nghị, mạnh mẽ. Ưu điểm của con giáp này là sự kiên trì, không ngừng nỗ lực tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề khó khăn. Chính vì điều này mà người tuổi Sửu có thể nói là “trong khó khăn tìm thấy thời cơ”. Điều này giúp cho người tuổi Sửu từng bước, từng bước thu về thành công, thu về những trái ngọt trong công việc, thu nhập và tình cảm.

Vào ngày thứ Hai đầu tuần 17/10/2022, tuổi Sửu nhận lợi lộc lớn, chuyện làm ăn kinh doanh cũng đạt được nhiều may mắn hơn mong đợi. Sự chăm chỉ và cần cù chắc chắn sẽ giúp tuổi Sửu thu về khoản tiền lớn, rủng rỉnh dư giả tận cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu đang có thuận lợi nhất định hơn mọi người khi có Chính Quan nâng đỡ. Đây là quãng thời gian để con giáp này chậm lại một chút và quan sát mọi thứ xung quanh mình. Chắc chắn bản mệnh sẽ nhìn thấy nhiều điều thú vị, mà hẳn nhiên bản thân không muốn bỏ lỡ.

Bản mệnh có nhiều vận may tài lộc khi mà được Chính quan soi đường chỉ lỗi. Vì thế hãy tận dụng những thời cơ tốt đẹp ngay trước mắt mình nhé. Tuy tài vận tốt nhưng con giáp này cũng nên đề phòng vấn đề trong việc sử dụng và đặc biệt là cất giữ tài sản nhé. Chớ nên vội tin tưởng vào ai đó tuyệt đối.

Tuổi Tuất

Vào ngày thứ Hai đầu tuần 17/10/2022, Thiên Tài sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho người tuổi Tuất, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc vô cùng dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, tiền bạc kiếm được nhưng nếu người tuổi Tuất không biết cách quản lý tài chính thì tiền có chất thành núi cũng sẽ sớm hao hụt. Đây là lý do khiến cho con giáp này chẳng thể giữ nổi tiền bạc trong tay.

Tuổi Tuất sẽ thăng hoa nhiều hơn trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Tình cảm của hai bạn càng chia sẻ càng thấu hiểu nhau nhiều hơn. Hôn nhân có lẽ là điều không còn xa vời khi tình yêu chín mùi và gia đình hỗ trợ hết mình cho hai bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.