3 con giáp phát tài chóng mặt từ ngày 27/8 đến ngày 30/8: Giàu có bứt phá, ví tiền cứ vơi là lại đầy, phúc khí hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây từ ngày 27/8 đến ngày 30/8 đổi đời ngoạn mục, đeo bạc vàng đầy tay.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp khá bất cần, ham chơi và háo thắng. Thế nhưng, tất cả những điều ấy đã giúp Ngọ có thêm trải nghiệm sống, được là chính mình và hiểu về lẽ đời hơn. Trong công việc, Ngọ luôn hết mình theo đuổi đam mê nên được cấp trên tín nhiệm, cất nhắc không ngừng.

Từ ngày 27/8 đến ngày 30/8 là thời điểm sự nghiệp của Ngọ đạt được những thành tựu đáng nể. Thăng chức tăng lương chỉ là chuyện nhỏ. May mắn lớn nhất trong thời gian này của Ngọ chính là dự án bấy lâu nay ấp ủ của họ sẽ được hiện thực hóa. Tiền tình viên mãn, hạnh phúc ngất ngây chính là những gì Ngọ nắm chắc trong tay.

3 con giáp phát tài chóng mặt từ ngày 27/8 đến ngày 30/8: Giàu có bứt phá, ví tiền cứ vơi là lại đầy, phúc khí hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thật thà, đôn hậu và có cát tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn. Bản mệnh được nhiều quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Từ ngày 27/8 đến ngày 30/8, đường tài vận của Dần có thu hoạch kha khá, dự đoán là một khoảng thời gian bội thu.

Nắm thế thượng phong, thời điểm này Dần nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bản mệnh phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua hàng online quá trớn.

3 con giáp phát tài chóng mặt từ ngày 27/8 đến ngày 30/8: Giàu có bứt phá, ví tiền cứ vơi là lại đầy, phúc khí hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

‏Người tuổi Tỵ vốn thông minh lanh lợi, giỏi giao tiếp, bạn bè khắp bốn phương. Họ vừa có được năng lực xuất sắc, vừa giỏi phán đoán, suy nghĩ tỉ mỉ, thường có thể xử lý mọi việc một cách xuất chúng. ‏

Từ ngày 27/8 đến ngày 30/8, bản mệnh sẽ có tài lộc dồi dào, hanh thông về mọi mặt. Trong sự nghiệp, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ, không chỉ nhận được sự tin tưởng, khen ngợi của khách hàng mà còn được cấp trên đánh giá cao. Những dấu hiệu thuận lợi này đều có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương.‏

‏Đồng thời, những người này đã có kinh nghiệm dày dạn sau một thời gian bươn chải, phải vượt qua nhiều khó khăn. Đây là lúc họ tận dụng những kinh nghiệm đã qua để làm việc ngày càng có hiệu suất cao hơn. Nhờ tâm thế không ngừng nỗ lực, con giáp này có kinh tế ngày càng thịnh vượng, thảnh thơi sống qua ngày, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không còn lo gặp rắc rối.

3 con giáp phát tài chóng mặt từ ngày 27/8 đến ngày 30/8: Giàu có bứt phá, ví tiền cứ vơi là lại đầy, phúc khí hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tay trắng vẫn phát tài, cuộc sống giàu sang ít ai sánh bằng

Tử vi thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tay trắng vẫn phát tài, cuộc sống giàu sang ít ai sánh bằng

Những con giáp này đang nhận được tài lộc từ quý nhân hỗ trợ vào những ngày khó khăn. 

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 26/8 tu vi ngay 27/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành