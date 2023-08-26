3 con giáp phát tài chóng mặt từ ngày 27/8 đến ngày 30/8: Giàu có bứt phá, ví tiền cứ vơi là lại đầy, phúc khí hanh thông

Ngọ là con giáp khá bất cần, ham chơi và háo thắng. Thế nhưng, tất cả những điều ấy đã giúp Ngọ có thêm trải nghiệm sống, được là chính mình và hiểu về lẽ đời hơn. Trong công việc, Ngọ luôn hết mình theo đuổi đam mê nên được cấp trên tín nhiệm, cất nhắc không ngừng.

Từ ngày 27/8 đến ngày 30/8 là thời điểm sự nghiệp của Ngọ đạt được những thành tựu đáng nể. Thăng chức tăng lương chỉ là chuyện nhỏ. May mắn lớn nhất trong thời gian này của Ngọ chính là dự án bấy lâu nay ấp ủ của họ sẽ được hiện thực hóa. Tiền tình viên mãn, hạnh phúc ngất ngây chính là những gì Ngọ nắm chắc trong tay.

Người tuổi Dần thật thà, đôn hậu và có cát tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn. Bản mệnh được nhiều quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Từ ngày 27/8 đến ngày 30/8, đường tài vận của Dần có thu hoạch kha khá, dự đoán là một khoảng thời gian bội thu.

Nắm thế thượng phong, thời điểm này Dần nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bản mệnh phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua hàng online quá trớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

‏Người tuổi Tỵ vốn thông minh lanh lợi, giỏi giao tiếp, bạn bè khắp bốn phương. Họ vừa có được năng lực xuất sắc, vừa giỏi phán đoán, suy nghĩ tỉ mỉ, thường có thể xử lý mọi việc một cách xuất chúng. ‏

Từ ngày 27/8 đến ngày 30/8, bản mệnh sẽ có tài lộc dồi dào, hanh thông về mọi mặt. Trong sự nghiệp, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ, không chỉ nhận được sự tin tưởng, khen ngợi của khách hàng mà còn được cấp trên đánh giá cao. Những dấu hiệu thuận lợi này đều có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương.‏

‏Đồng thời, những người này đã có kinh nghiệm dày dạn sau một thời gian bươn chải, phải vượt qua nhiều khó khăn. Đây là lúc họ tận dụng những kinh nghiệm đã qua để làm việc ngày càng có hiệu suất cao hơn. Nhờ tâm thế không ngừng nỗ lực, con giáp này có kinh tế ngày càng thịnh vượng, thảnh thơi sống qua ngày, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không còn lo gặp rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.