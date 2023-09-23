3 con giáp phát tài chóng mặt từ ngày 23/9 đến ngày 29/9: Ngồi mát hưởng bát vàng, thu nhập tăng như phi mã, tình tiền viên mãn, hưng thịnh phát tài

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền đầy túi, tình đầy tim, phúc khí hanh thông từ ngày 23/9 đến ngày 29/9.

Tuổi Hợi

Quý nhân tam hợp phù trợ, người tuổi Hợi không gặp bất cứ khó khăn gì trong công việc từ ngày 23/9 đến ngày 29/9. Chỉ cần bạn tiếp tục giữ tinh thần bình tĩnh và ổn định, chắc chắn bạn sẽ có một ngày vô cùng nhẹ nhõm và yên bình.

Đây cũng là thời điểm tương đối thích hợp để tuổi Hợi đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh. Con giáp này có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên. Vận trình tình cảm tốt đẹp. Thời điểm này tuổi Hợi dễ tìm được người phù hợp và có tình cảm với bạn. bạn hãy chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm, chắc chắn tình yêu sẽ đến với người tuổi Hợi.

3 con giáp phát tài chóng mặt từ ngày 23/9 đến ngày 29/9: Ngồi mát hưởng bát vàng, thu nhập tăng như phi mã, tình tiền viên mãn, hưng thịnh phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Tử ngày 23/9 đến ngày 29/9, tuổi Dần sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Dần có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn. tuổi Dần được đánh giá là có đường tài vận ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, họ cũng có những giai đoạn khó khăn của mình mà trong đó, phải vượt qua được thì mới mong tiến đến những thành quả lớn trong sự nghiệp.

3 con giáp phát tài chóng mặt từ ngày 23/9 đến ngày 29/9: Ngồi mát hưởng bát vàng, thu nhập tăng như phi mã, tình tiền viên mãn, hưng thịnh phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý thường gây ấn tượng với người khác nhờ sự ngay thẳng, thật thà. Trong cuộc sống, bạn sẵn sàng giúp đỡ những người khác mà không toan tính thiệt hơn. Người tuổi Tý thường giữ chữ tín, không vì lợi nhuận nhỏ nhặt trước mắt mà đánh mất đi danh dự, phẩm giá của bản thân mình. 

Trong công việc, người tuổi Tý rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Nhưng tiếc rằng, thời gian gần đây, bạn không gặp được may mắn nên thu nhập không được như ý muốn. Từ ngày 23/9 đến ngày 29/9, sự nghiệp của người tuổi này mới dần tốt lên, ngày càng rộng mở, giúp bạn kiếm được bộn tiền.

3 con giáp phát tài chóng mặt từ ngày 23/9 đến ngày 29/9: Ngồi mát hưởng bát vàng, thu nhập tăng như phi mã, tình tiền viên mãn, hưng thịnh phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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