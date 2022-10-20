3 con giáp phất phát nhất trong ngày 20/10, sáng nhận tin vui trong sự nghiệp, chiều đón điềm may tài lộc, tối quý nhân ghé nhà, vận mệnh khai thông

Ngoài ra ngày này cũng thích hợp để học tập nhiều hơn, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho bản thân. Nếu có cơ hội đi học thêm hoặc đi du học thì bản mệnh nên nhận lời vì dịp tốt như thế này không nhiều đâu nên hãy cân nhắc nhé.

Ngày 20/10/2022 của tuổi Hợi cho biết hôm nay là ngày thuận lợi cho con đường học hành, thi cử, theo đuổi chức vụ, cạnh tranh vào vị trí mới. Nếu bản mệnh đang công tác trong các lĩnh vực như nghiên cứu, giáo viên, bác sĩ, nhà văn thì kết quả làm việc rất tốt, có nhiều đột phá mới.

Nhờ có Chính Tài soi rọi mà người tuổi Hợi khá khôn ngoan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Ngoài việc tích lũy bản mệnh còn biết phát huy hơn nữa khả năng của mình trong công việc nên cơ hội gia tăng tiền bạc, tài sản rất cao. Ảnh minh họa

Nhờ có Chính Tài soi rọi mà người tuổi Hợi khá khôn ngoan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Ngoài việc tích lũy bản mệnh còn biết phát huy hơn nữa khả năng của mình trong công việc nên cơ hội gia tăng tiền bạc, tài sản rất cao.

Tuổi Tuất

Tử vi phương đông của 12 con giáp nói rằng ngày hôm nay người tuổi Tuất được Thực Thần soi rọi cho vận trình. Ngày mới con giáp này cảm thấy may mắn, thuận lợi trong công việc cũng như các khía cạnh khác trong cuộc sống. Mọi việc đều tiến triển hanh thông, thuận lợi, đường tài lộc tăng tiến còn tình duyên như ý.

Con giáp này khá khôn khéo trong việc xử lý vấn đề, nhất là những người làm lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật, luật. Năng lực và kỹ năng của bản mệnh vượt trội, nhờ đó mà được nhiều người ngưỡng mộ.

Dự báo con giáp này sẽ có một ngày bội thu trong vận trình tài lộc và sự nghiệp. Người tuổi Tuất thu được những khoản tiền khá lớn từ những hạng mục chính của công ty chứ không phải từ công việc tay trái. Tiền bạc đổ về túi nhiều như nước, bản mệnh không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc và chi tiêu mỗi ngày nữa.

Tử vi phương đông của 12 con giáp nói rằng ngày hôm nay người tuổi Tuất được Thực Thần soi rọi cho vận trình. Ngày mới con giáp này cảm thấy may mắn, thuận lợi trong công việc cũng như các khía cạnh khác trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Xem bói hàng ngày thứ 5 của 12 con giáp mang đến tin vui trong công việc, sự nghiệp cho tuổi Dậu. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng trôi chảy thuận lợi mà không phải lo lắng gì. Vốn là người hoạt bát, thông minh nên khi có thêm sự giúp sức thì mọi chuyện của tuổi Dậu càng thêm thuận lợi.

Đường quan lộ của tuổi Dậu hanh thông, có khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hoặc được giao cho trọng trách mới. Chính cách làm việc tự tin, chắc chắn, có trách nhiệm của bạn đã khiến cho tất cả mọi người đều thấy an tâm và tin tưởng.

Hôm nay cơ may về tài lộc sẽ đến với người tuổi Dậu. Con giáp này có sự nhạy bén không ngờ với những thay đổi của thị trường, nắm bắt xu hướng nhanh chóng và đưa ra những quyết định đúng đắn, kết quả là nguồn lợi nhuận thu về không nhỏ.

Xem bói hàng ngày thứ 5 của 12 con giáp mang đến tin vui trong công việc, sự nghiệp cho tuổi Dậu. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng trôi chảy thuận lợi mà không phải lo lắng gì. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm