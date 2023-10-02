3 con giáp phất lên giàu kinh khủng khiếp trong 15 ngày tới: Phú quý thịnh vượng, chuẩn bị chở vàng về nhà, đường quan lộ thênh thang

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có sự nghiệp vững chắc, tiền về ngập két trong 15 ngày tới.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, trong mắt mọi người, con giáp tuổi Tý là người tài giỏi, hoạt bát. Họ sở hữu năng lực vượt trội, lại kiên trì trong công việc. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó.

Khi gặp khó khăn, người tuổi này luôn giữ được bình tĩnh và luôn tìm nhiều cách để vượt qua khó khăn, thử thách. Không những thế, con giáp này còn là người biết người biết ta, biết đối nhân xử thế nên nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người.

Trong 15 ngày tới, những người cầm tinh con chuột sẽ có công việc, sự nghiệp suôn sẻ. Trong khoảng thời gian này, họ nhận được nhiều cơ hội tiến thân, phát triển sự nghiệp. Con giáp này đi xa làm ăn sẽ thêm phúc, thêm lộc. 

Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng có thêm mối quan hệ, ký được những hợp đồng quan trọng. Người tuổi này được Thần Tài che chở nên tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó.

3 con giáp phất lên giàu kinh khủng khiếp trong 15 ngày tới: Phú quý thịnh vượng, chuẩn bị chở vàng về nhà, đường quan lộ thênh thang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông trong 15 ngày tới. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bản mệnh cũng không vì thế mà chủ quan kiêu ngạo, bởi xung quanh bạn đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với các thành quả của bạn.

Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai.

3 con giáp phất lên giàu kinh khủng khiếp trong 15 ngày tới: Phú quý thịnh vượng, chuẩn bị chở vàng về nhà, đường quan lộ thênh thang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong 3 con giáp may mắn nhất trong 15 ngày tới. Vận may của con giáp này không ngơi nghỉ như dòng sông lớn. Được vận may chỉ đường, tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thuận lợi. Người đi làm sẽ được khen thưởng. Người kinh doanh tìm được kế sách nâng cao lợi nhuận bất ngờ.

Thời điểm này là khoảng thời gian đền đáp cho tháng ngày tuổi Tuất vất vả, không may mắn khi trước. Tuổi Tuất nên lấy quả ngọt này để làm nền tảng cho những thành công sắp tới. Bên cạnh đó, cũng đừng quên chia sẻ may mắn của mình cho những người xung quanh.

3 con giáp phất lên giàu kinh khủng khiếp trong 15 ngày tới: Phú quý thịnh vượng, chuẩn bị chở vàng về nhà, đường quan lộ thênh thang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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