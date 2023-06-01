3 con giáp đón cơ may phát tài phát lộc trong ngày 2/6: Tình và tiền đều thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi và đạt kết quả mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 01/06/2023 16:28

Tử vi con giáp cho biết, trong ngày 2/6 này sẽ có 3 con giáp ổn định được cơ ngơi, nhận nhiều lộc lá bất ngờ, ai ai xung quanh cũng ghen tỵ.

Tuổi Tỵ

Ngày 2/6 là ngày may mắn nhất của tuổi Tỵ. Dù không bỏ quá nhiều công sức nhưng Tỵ lại gặt hái được rất nhiều thành quả khiến bạn đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

Tuổi Tỵ sẽ gặp được những bậc cao nhân cả trong sự nghiệp và cuộc sống khiến bạn được mở mang tầm mắt và có những định hướng mới mẻ cho cuộc sống của mình. Bạn cũng không e ngại sự thay đổi mà trở nên cực kỳ năng động và quyết đoán trong thời gian này. Đây là những thay đổi tích cực đem đến cho bạn những điều hứa hẹn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa trong tương lai gần nữa đấy.

3 con giáp đón cơ may phát tài phát lộc trong ngày 2/6: Tình và tiền đều thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi và đạt kết quả mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu muốn đón cơ may trong ngày 2/6 thì đừng bỏ qua thời điểm này nhé. Đây là thời điểm mà hoạnh tài lên đến đỉnh điểm, sự may mắn vượt qua cả năng lực bạn có, tiền bạc có được trong ngày 2/6 này chủ yếu cũng là nhờ trúng thưởng, trúng xổ số. Tuy nhiên, con giáp này vốn là người thành thực nên cũng hiếm khi đụng tới mấy trò đỏ đen, thường có thể nhận quà do bốc thăm trúng thưởng.

Ngoài ra, cơ may của người tuổi Sửu còn nằm ở việc đầu tư kinh doanh hay chơi cổ phiếu. Vì thế nếu có cơ hội bạn hãy chớp lấy.

3 con giáp đón cơ may phát tài phát lộc trong ngày 2/6: Tình và tiền đều thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi và đạt kết quả mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính cách hiền lành, bao dung và thương người. Trong cuộc sống, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Người tuổi này năng làm điều thiện nên hậu vận được phúc báo. Trong ngày 2/6 này, vận trình tài lộc của người tuổi Mão không ngừng thăng tiến, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhiều tin vui cứ thế nối tiếp nhau.

Thời điểm này, trình độ, năng lực của bạn ngày một nâng cao, nhiều cơ hội công việc sẽ đến với bạn. Được quý nhân nâng đỡ, bạn có thể sẽ được làm việc ở một vị trí, môi trường tốt hơn hiện tại. Người làm kinh doanh cũng có cơ hội gặp được bạn làm ăn hữu hảo, sự nghiệp kinh doanh ngày càng thăng hoa.

Trong thời điểm này, người tuổi Mão cần chủ động tìm kiếm các cơ hội công việc cho bản thân thay vì trông chờ vào sự sắp xếp của những người khác. Là người có năng lực, kinh nghiệm, thời điểm này, con giáp trên sẽ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, tiền về đầy tay, tiêu không hết, đếm không xuể.

3 con giáp đón cơ may phát tài phát lộc trong ngày 2/6: Tình và tiền đều thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi và đạt kết quả mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 2/6/2023: Đúng 13h, 2 con giáp 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, riêng 1 con giáp gặp khó khăn trong vấn đề tài chính

Tử vi ngày 2/6/2023: Đúng 13h, 2 con giáp 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, riêng 1 con giáp gặp khó khăn trong vấn đề tài chính

2 con giáp 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, riêng 1 con giáp gặp khó khăn về vấn đề tài chính trong ngày 2/6/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 2/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 57 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 1 giờ 12 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 2 giờ 3 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 2 giờ 12 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà