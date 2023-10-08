3 con giáp ôm cục tiền khủng vào nhà từ ngày 9/10 đến ngày 16/10: Tình tiền viên mãn như ý nguyện, phúc lộc song toàn, phú quý đeo bám chẳng buông

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đổi đời giàu có, ăn hết lộc thiên hạ từ ngày 10/10 đến ngày 16/10.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, chăm chỉ, chỉ quan tâm đến việc mình làm và nỗ lực hết sức để xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Thời gian trước đây không phải là thời điểm may mắn với tuổi Mùi nhưng họ chưa bao giờ nản lòng. Tuổi Mùi có sự kiên trì và bản lĩnh, những lúc gặp khó khăn, họ đều cho đó là thử thách cần phải vượt qua.

Tuổi Mùi không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng, khi nào họ có duyên với cuộc sống sung túc thì sẽ hạnh phúc đón nhận điều đó. Tử vi học có nói, chỉ cần chịu đựng thêm một chút, từ ngày 10/10 đến ngày 16/10, cuộc sống tuổi Mùi sẽ thay đổi. Cụ thể, thời điểm này, mọi may mắn sẽ tìm đến tuổi Mùi giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc.

Những khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của tuổi Mùi ngày càng dồi dào. Đối với những người kinh doanh, làm ăn, chỉ cần đầu tư 1 đã có thể thu được lợi nhuận gấp 10. Dự kiến thời điểm này sẽ là năm tuyệt vời với tuổi Mùi.

3 con giáp ôm cục tiền khủng vào nhà từ ngày 9/10 đến ngày 16/10: Tình tiền viên mãn như ý nguyện, phúc lộc song toàn, phú quý đeo bám chẳng buông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân có tính cách cần cù, chăm chỉ nhưng ít nói, không giỏi biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ. Con giáp này luôn tập trung vào làm cho tốt nhiệm vụ của bản thân. Trong khi mọi người đang dành thời gian để trò chuyện, mua sắm, vui chơi thì tuổi Thân đang tận dụng thời gian để học hỏi, rèn luyện bản thân. Con giáp này cũng không bao giờ kêu ca về công việc khó khăn hay vất vả.

Từ ngày 10/10 đến ngày 16/10, dù làm ngành nghề nào con giáp này cũng hái ra bộn tiền, cuộc sống chẳng bao giờ phải lo nghĩ. Chính vì sinh ra và lớn lên trong cảnh vất vả, nghèo khó nên ý chí và quyết tâm làm giàu của tuổi Thân hết sức lớn mạnh. Dù cuộc sống hiện tại giàu sang phú quý bao nhiêu thì Thân vẫn luôn giữ lối sống tiết kiệm, đơn giản. Thế nên, khi nhìn vào vẻ ngoài sẽ chẳng ai biết được tiềm lực kinh tế thật sự của Thân.

3 con giáp ôm cục tiền khủng vào nhà từ ngày 9/10 đến ngày 16/10: Tình tiền viên mãn như ý nguyện, phúc lộc song toàn, phú quý đeo bám chẳng buông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ về cơ bản sẽ có một ngày nhiều thành tựu. Cuộc sống tuổi Dần sẽ bước qua giai đoạn mới thăng hoa và rực rỡ hơn. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng năm nay tuổi Dần sẽ lấy lại hết tất cả những gì đã mất.

Từ ngày 10/10 đến ngày 16/10, cuộc sống tuổi Dần sẽ chuyển biến tích cực, họ không những được quý nhân phù trợ, tạo nhiều điều kiện để xây dựng sự nghiệp vững chắc, tình duyên đong đầy mà tài vận ngày càng tăng theo năm tháng.

3 con giáp ôm cục tiền khủng vào nhà từ ngày 9/10 đến ngày 16/10: Tình tiền viên mãn như ý nguyện, phúc lộc song toàn, phú quý đeo bám chẳng buông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp gặp dữ hóa lành, đào trúng mỏ vào trong 7 ngày tới: Làm ăn phát đạt, tài vận xung thiên, vạn sự hưng thịnh

Top 3 con giáp gặp dữ hóa lành, đào trúng mỏ vào trong 7 ngày tới: Làm ăn phát đạt, tài vận xung thiên, vạn sự hưng thịnh

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, đổi đời trong chớp mắt trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 8/10 tu vi ngay 9/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 18 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc