3 con giáp đổi vận thành đại gia đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 29/12: PHÁT TÀI rực rỡ, tha hồ ngồi rung đùi đếm tiền, lên đời chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây may mắn ập đến như vũ bão, hưởng lộc lá phủ phê đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 29/12.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ, dù cuộc sống có như thế nào họ vẫn không ngừng lao động, luôn nỗ lực, cố gắng để tạo tài sản, của cải cho riêng mình. Trong từng giai đoạn, mỗi con giáp sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nhưng thời gian qua tuổi Sửu lại không được thừa hưởng sự ưu ái đó. Tuy nhiên, tuổi Sửu chưa bao giờ dựa vào vận may, họ tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều tự do mình tạo ra.

Tử vi học có nói, một số con giáp sẽ “lên hương” đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 29/12. Thời điểm này, công việc của tuổi Sửu không những thuận lợi, may mắn mà bất kể kinh doanh hay làm việc gì cũng sinh lời gấp bội. Không những thế, cuộc sống tình cảm của tuổi Sửu vào lúc này sẽ thăng hoa rực rỡ, tiền tình đầy đủ, tha hồ tận hưởng phúc đức đến hết tháng sau.

3 con giáp đổi vận thành đại gia đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 29/12: PHÁT TÀI rực rỡ, tha hồ ngồi rung đùi đếm tiền, lên đời chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người thông minh, tài giỏi, hơn nữa lại có ý chí kiên định, tự cường tự lập, không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần vốn là những người tham vọng, ngay từ giai đoạn thiếu niên, họ đã biết tìm hỏi, học hỏi và tạo ra hướng đi cho riêng mình với mục định gầy dựng cơ ngơi ổn định đồ sộ.

Bất kể là nam hay nữ, tuổi Dần đều có trách nhiệm với bản thân mình, đều bản lĩnh và có khả năng xây dựng cuộc sống riêng. Dù hiện tại cuộc sống của họ có như thế nào thì 10 năm tới mọi chuyện sẽ thay đổi.

Tử vi học có nói, đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 29/12 chính là thời khắc hoàng kim trong đời tuổi Dần, những ai tưởng mình không thể thoát khỏi kiếp nghèo thì sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Còn với những ai đã có cơ ngơi ổn định thì sẽ ngày càng thịnh vượng rực rỡ hơn.

Nhìn chung, hậu vận tuổi Dần nếu không được hưởng vinh hoa phú quý thì ít nhất cũng có được một gia đình sung túc đầy đủ không thiếu thứ gì, tình cảm cũng đầm ấm hạnh phúc.

3 con giáp đổi vận thành đại gia đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 29/12: PHÁT TÀI rực rỡ, tha hồ ngồi rung đùi đếm tiền, lên đời chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người khôn ngoan, bản lĩnh và cực linh hoạt trước thời cuộc nên sớm gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ ngay từ ngày đầu lập nghiệp. Được cấp trên cất nhắc, có khả năng vượt trội nên con giáp giàu có này sẽ có công danh xán lạn, muốn khổ cũng không được.

Tử vi có nói, đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 29/12 tuổi Tý sẽ gặp vận đổi đời. Mọi dự án Tý bắt tay vào thực hiện đều thành công tốt đẹp, tiền tỷ ập xuống đầu, kiệt sức vì đếm tiền. Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể. Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

3 con giáp đổi vận thành đại gia đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 29/12: PHÁT TÀI rực rỡ, tha hồ ngồi rung đùi đếm tiền, lên đời chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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