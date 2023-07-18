3 con giáp đổi đời, trở thành tỷ phú trong 10 ngày tới: Tài vận xung thiên, vận trình vượng sắc, muốn gì được đó, Cát Tinh che chở hết mình

Tâm linh - Tử vi 18/07/2023 14:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong 10 ngày tới 3 con giáp dưới đây tình duyên phơi phới, đếm tiền mỏi miệng mỏi tay, cầu được ước thấy.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người sống rất lạc quan, dù cuộc sống có ra sao thì họ vẫn luôn mỉm cười tiến về phía trước. Họ luôn dùng tâm thái tĩnh tại để đối diện với mọi vấn đề nên cuộc sống của họ luôn nhẹ nhàng, thanh thản.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, trong 10 ngày tới, được sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Dậu dần bước qua những xui xẻo của giai đoạn trước, và đón chờ họ sẽ là những chuyện vui liên tiếp, đặc biệt là trong chuyện công danh sự nghiệp.

Tuổi Dậu nổi tiếng là những người chăm chỉ, ở hiền gặp lành, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tháng Chạp này đúng là thời điểm họ nên biết nắm bắt để làm giàu cho bản thân sau những nỗ lực chăm chỉ trong suốt thời gian qua.

Chỉ có một lưu ý nhỏ với tuổi Dậu, đó là làm gì cũng cân nhắc thật kỹ, đừng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, và tránh đầu tư rủi ro.

3 con giáp đổi đời, trở thành tỷ phú trong 10 ngày tới: Tài vận xung thiên, vận trình vượng sắc, muốn gì được đó, Cát Tinh che chở hết mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những ngày đầu tháng, con giáp tuổi Mùi có thể gặp khó khăn, chăm chỉ mà tiền bạc chẳng thấy đâu. Nhưng trong 10 ngày tới, tuổi Mùi sẽ như cá lật mình, lên như diều gặp gió.

Thời điểm này, ngũ hành của tuổi Mùi vốn thiếu Thủy nên phần thiếu thốn của con giáp được giảm bớt, tài lộc tăng cao.

Lúc này, tài vận không những lên cao, việc kinh doanh lợi nhuận thu về liên tiếp, mà con giáp còn có thể đạt thành công ở nơi làm việc, nhận được phần thưởng xứng đáng.

3 con giáp đổi đời, trở thành tỷ phú trong 10 ngày tới: Tài vận xung thiên, vận trình vượng sắc, muốn gì được đó, Cát Tinh che chở hết mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 10 ngày tới, tuổi Thân sẽ có một bước ngoặt lớn trong cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ cảm thấy một nguồn năng lực dồi dào như nhựa sống đang tràn chảy khắp người cùng rất nhiều cảm hứng, đam mê trong công việc. Do đó, bạn có thể hoàn thành những dự án, kế hoạch được giao vô cùng xuất sắc. Những nỗ lực thể hiện năng lực của bạn cũng sẽ suôn sẻ và thành công nhanh chóng.

Tài chính của bạn trong thời gian này cũng sẽ có những thay đổi lớn. Những cơ hội làm ăn và thu nhập tăng sẽ giúp bạn tiền bạc rủng rỉnh, tiền bạc phơi phới. Bên cạnh đó, đây còn là thời điểm tốt dành cho những người còn độc thân, chỉ cần chủ động tìm kiếm, hạnh phúc sẽ đến với bạn mà thôi.

3 con giáp đổi đời, trở thành tỷ phú trong 10 ngày tới: Tài vận xung thiên, vận trình vượng sắc, muốn gì được đó, Cát Tinh che chở hết mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'