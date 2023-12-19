3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Tư 20/12/2023: Mùi vượng phát tình tiền, Tý khổ tận cam lai, Dậu may mắn trăm bề

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 20/12/2023, tuổi Mùi thảnh thơi trong công việc. Đây là lúc bản mệnh đón nhận những quả ngọt nhờ nỗ lực của bản thân, có tin vui thi cử, xin việc, xuất ngoại. Tuần tới sẽ được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân tuy có vận đào hoa nhưng lại chưa biết cách để thúc đẩy nhân duyên cho mình. Những cặp đôi mới cưới hay bị người ngoài soi mói, cẩn thận kẻo vợ chồng cãi nhau vì thiên hạ.

Tuy nhiên, tuổi Mùi thời điểm này tính cách có phần cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều nên lúc khó khăn tiền bạc không nhờ được ai giúp. Những ai đang có ý định cho vay tiền, đi chơi xa thì nên dừng lại vì khả năng cao sẽ có tổn thất lớn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp phát tài trong ngày mới. Vận trình tài lộc của bạn khá đáng kỳ vọng bởi đây chính là lúc bạn gặt hái thành quả lao động tương xứng với công sức của mình.

Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến.

Tuy nhiên, bạn hãy nhớ kiếm tiền nên dựa vào công sức của chính mình, chớ nên quá tham lam, làm giàu phi pháp thì dễ vướng vào vòng lao lý, cuối cùng lại trắng tay.

Người làm công ăn lương có một nguồn thu tương đối ổn định. Bên cạnh tiền lương hàng tháng thì không thể thiếu được các khoản tiền thưởng…

Với những người có nghề tay trái, theo tử vi tài lộc của 12 con giáp tháng 12/2023 dương lịch, bạn cũng được trả một mức thù lao tương đương, khiến cho túi tiền rủng rỉnh hơn trước nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu còn chút khó khăn khi làm việc.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu luôn tỏa sáng với những sáng kiến hay, thế nhưng chưa có gì là thuận lợi với bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn lãng mạn với những gì bản thân có được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, xảy ra những mất mát, nhưng điều đó không đáng kể.

Sức khoẻ: Luôn giữ những tiêu cực, không biết cách giải phóng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.