3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Sáu 27/10/2023: Mão có sẵn số vương giả, Hợi đón điềm lành đến nhà, Tý đổi đời giàu sang sung túc

Thông minh, lanh lợi, sáng dạ là những đặc điểm dễ nhận thấy ở những người tuổi Mão. Ngay từ khi còn bé, họ đã là những đứa trẻ được thầy cô đặc biệt chú ý tới. Nếu thực sự quan tâm đến điều gì đó, họ sẽ dồn toàn tâm toàn ý của mình vào đó cho đến khi thành công thì thôi.

Với sự hài hước, một chút ranh mãnh, người tuổi Mão có thể tạo ra được một mạng lưới quan hệ rộng lớn xung quanh mình, giúp họ có thể hoàn thành những công việc khó nhằn chỉ trong thời gian ngắn mà người khác dù có muốn cũng không thể làm nổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 24/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hoàn thành kĩ năng nghiệp vụ tốt, luôn cố gắng trong tình yêu.

Công việc: Người tuổi Hợi luôn có công việc nhiều người mơ ước, làm việc gì cũng thành công.

Tình cảm: Người tuổi Hợi luôn ở bên cạnh những người bạn yêu thương, chăm sóc và chia sẻ.

Tài lộc: Phấn đấu cải thiện tài lộc, nhưng không nên tiêu quá hoang phí.

Sức khoẻ: Dạ dày thường ợ chua, nên tìm cách cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 25/10/2023, tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bản mệnh đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người. Con giáp này con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Nhưng vận trình tình cảm lại đi xuống. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.