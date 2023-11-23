3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023: Dần giàu có vang danh, Sửu hanh thông thuận lợi, Mão phú quý tự nhiên đến cửa

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Dần cần nhớ rằng vận trình của mình có thể dễ bị tiểu nhân hãm hại, do đó, việc đề phòng là quan trọng. Ăn nói, cư xử phải cẩn thận để tránh những lời đàm tiếu có thể gây tranh cãi.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ của tuổi Dần có thể gặp khó khăn. Bản mệnh có thể đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối phương, nhưng họ có thể không đáp ứng được mọi mong đợi.

Tình hình tài chính trong ngày không mấy khả quan, nên việc hạn chế chi tiêu không cần thiết là quan trọng. Duy trì tình hình tài khí ổn định sẽ là quyết định thông minh nhất trong giai đoạn này.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến.

Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu thời gian tới sao tốt chiếu mệnh nên cuộc sống viên mãn.

Đúng 24/11, con giáp tuổi Sửu nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Những người tuổi Sửu này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Sửu cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão lo sợ những chuyện cũ ảnh hưởng đến tình cảm mới.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão khá mệt với công việc chưa nhiều dữ liệu lớn.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão được người yêu nuông chiều, bạn biết cách làm cả hai vui vẻ.

Tài lộc: Học cách kiếm tiền, giữ tiền cẩn thận.

Sức khoẻ: Món cay nóng làm dạ dày bạn khó chịu, ăn uống không ngon.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.