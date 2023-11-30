3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Sáu 1/12/2023: Hốt lộc cú chót, tới thời gặp may, thăng tiến bất ngờ, phất lên giàu khủng

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất thích trải nghiệm nhiều nơi mới.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn hoàn thành việc tốt, trải nghiệm nhiều công việc.

Tài lộc: Hãy an tâm khi tài chính ổn định.

Sức khoẻ: Nên ăn uống nhẹ nhàng, thanh đạm khi cơ thể còn yếu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn có tính cách rất cẩn thận và chu đáo. Nhờ sự nhạy cảm mà họ rất biết cách lấy lòng người khác, biết cách giữ mối quan hệ với mọi người.

Con giáp này bẩm sinh đã có đôi mắt tinh tường, họ có thể phân biệt được đâu là người giả tạo, đâu là người thực sự tốt với mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mình gặp khó khăn, chỉ cho mình những hướng đi đúng đắn.

Tuổi Tý không đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng biết đối xử chân thành với những người xứng đáng.

Nhờ có mối quan hệ thân thiết này, họ dễ dàng gần gũi với quý nhân, cuối cùng được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, người làm kinh doanh nếu biết nắm bắt những cơ hội này thì rất dễ giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 1/12/2023, tuổi Hợi có thể gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè. Đôi bên thường xuyên bất đồng ý kiến, vì thế mà hiệu suất công việc giảm hẳn đi.

Để ngày hôm nay trôi qua thuận lợi hơn, bản mệnh cần phải giữ được sự tỉnh táo và lý trí. Đặc biệt, mỗi khi kết thúc một công việc gì, con giáp này cũng cần phải tổng kết kinh nghiệm ngay, như vậy thì sẽ tránh được những sai lầm lần sau.

Về mặt tình cảm, người đã có đôi cần phải giữ thái độ bình tĩnh ngay cả khi đôi bên đang mâu thuẫn nữa, đừng to tiếng gây tổn thương cho nửa kia. Hãy lắng nghe nửa kia giải thích trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.