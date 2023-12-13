3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 14/12/2023: May mắn được lộc trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu tết

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc bỏ lỡ những cơ hội cho bản thân vượt lên chính mình.

Tài lộc: Cẩn thận chi tiết nhỏ, luôn giữ vững kĩ năng khi đầu tư lớn.

Sức khoẻ: Bỏ những mệt mỏi ở ngoài, bạn đang tận hưởng không khí thoải mái cùng gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Tý là người độc lập, sáng tạo và thích theo đuổi những điều mới lạ. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, quan tâm đến các vấn đề xã hội và theo đuổi sự tiến bộ của con người. Những người sinh năm Tý thường có tư duy cầu tiến và vô cùng cá tính.

Từ 14/12, những người tuổi Tý sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp. Khả năng tư duy độc lập và đổi mới của họ sẽ được phát huy tối đa. Cũng nhờ vậy mà con giáp này được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Vận may về tài chính của người tuổi Tý cũng dần tăng lên và tầm nhìn của con giáp này về đầu tư, quản lý tài chính ngày càng sắc bén hơn.

Người tuổi Tý nên "cẩn thận" với sự đổi mới cũng như thay đổi trong giai đoạn này và đừng ngại thử một số ý tưởng mới. Con giáp này có thể cân nhắc đến việc tham gia một số hoạt động xã hội và thảo luận về phương hướng phát triển trong tương lai với những người cùng chí hướng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 14/12/2023, tuổi Mùi sự nghiệp có khởi sắc, kế hoạch tiến hành suôn sẻ, ngay cả những bế tắc trước đó nhưng cứ kiên trì vì sẽ tìm ra phương pháp gỡ rối, đạt được kết quả tốt đẹp sau cùng. Sự nỗ lực và cầu tiến mang lại cho bản mệnh nhiều cơ hội.

Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà tăng tiến. Tuy nhiên, tuổi Mùi nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có thất thoát. Người kinh doanh sẽ rất bận rộn vì có thêm nhiều hợp đồng mới, có thể mở rộng quy mô sản xuất, song vẫn nên tiến hành thận trọng từng bước một.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi có nhiều điều phải lo lắng. Dù bản mệnh đã hy sinh cho tình yêu rất nhiều nhưng những gì nhận lại không được như mong đợi, thậm chí có nhiều điều ở đối phương khiến bản mệnh cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, tình yêu đừng quá hơn thua giữa cho đi nhận lại.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.