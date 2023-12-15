3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023: Tài lộc rủng rỉnh, công việc hanh thông, tình cảm thăng hoa, gia đạo viên mãn

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

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Tuổi Mùi

Trong ngày cuối tuần, người tuổi Mùi thoải mái trong công việc, không phải chịu nhiều áp lực. Bản mệnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Nhờ tính cẩn thận, tỉ mỉ, tuổi Mùi được cấp trên đánh giá cao. Tài lộc của bản mệnh trong giai đoạn phát triển rực rỡ, tiền của dồn về túi, cuộc sống không lo thiếu thốn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh kiên trì, thấu hiểu, chia sẻ với đối phương, không để đối phương phải một mình, cô đơn.

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Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 16/12/2023, tuổi Dậu gặp trục trặc trong công việc. Con giáp này đừng tỏ thái độ quá gay gắt, thấy hợp thì làm chung, không hợp thì bỏ qua, đừng để bản thân suy nghĩ tiêu cực. Nhiều người bi quan, chán nản, muốn nghỉ việc.

Tài vận cũng kém may, khó kiếm tiền, làm ăn kém do bị tiểu nhân phá, tiêu tiền cũng nhiều, không kiểm soát được chi tiêu. Ngoài ra trong ngày nếu có việc cần đến tiền thì tuổi Dậu nên xem xét thật kỹ lưỡng, sắp tới mà có việc lớn cần đến tiền thì nên xem ngày tốt mà tiến hành.

Bù lại vận tình cảm của bản mệnh đi lên. Tuổi Dậu đón tin vui cát lành trong ngày, có thể là tin vui của bản thân hoặc người trong nhà gặp chuyện tốt. Người độc thân nên tranh thủ nhờ người mai mối để kiếm người sớm về chung một nhà.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.