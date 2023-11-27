3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Ba 28/11/2023: Tý có vận kim tiền, Mão trúng đậm lộc trời, Sửu tình duyên viên mãn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Tý làm việc tập trung và năng suất hơn. Bản mệnh muốn sớm hoàn thành công việc dang dở vì muốn dành thời gian cho những công việc tiếp theo. Khối lượng việc dịp cuối năm tăng lên, con giáp này cần có cách sắp xếp khoa họ

Vận trình tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp. Những cặp vợ chồng đã hóa giải mâu thuẫn, bất đồng, quay trở về khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu cũng sớm có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Vận trình tài lộc của tuổi Tý không có sự tăng tiến, nhưng bản mệnh vẫn đang hài lòng với công việc hiện tại và nguồn thu ổn định. Nhưng con giáp này nên thận trọng trong những chuyện liên quan tới đầu tư, đừng cẩu thả hay thiếu tập trung khiến cho tiền bạc thất thoát lúc nào không hay.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 28/11, vận số của các bạn tuổi Mão tuy đầy thách thức nhưng cũng có không ít cơ hội để phát triển nhờ sao Tử Vi chiếu mệnh.

Thời gian tới đây Mão sẽ gặp được một người quan trọng, người sẽ mở ra cánh cửa thành công cho bạn.

Về sự nghiệp, tuổi này sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng lương, sự nỗ lực và tài năng của bạn trong công việc sẽ được ghi nhận.

Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ có cơ hội gặp được người mình yêu thương từ lâu, còn những cặp đôi đã kết hôn sẽ có mối quan hệ hòa hợp hơn với bạn đời, không còn cãi nhau inh ỏi và sớm hiểu được người ấy đang nghĩ gì trong lòng.

Và đây cũng là thời điểm thích hợp để những người tuổi này học hỏi, trau dồi kiến thức từ những lần được đi đây đi đó, được tặng sách. Họ có thể tăng khả năng cạnh tranh trong sự nghiệp bằng cách tiếp tục học hỏi và nâng cao kỹ năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay quan tâm người thân tận tình.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc rất chỉn chu, làm việc cật lực khi chọn đúng công việc yêu thích.

Tình cảm: Tình cảm dù chưa đến nơi đến chốn, nhưng bạn luôn cố gắng rất nhiều.

Tài lộc: Giữ tài chính cẩn thận, chu đáo trong từng chi tiêu hằng ngày.

Sức khoẻ: Yêu thích những môn bơi lội, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.