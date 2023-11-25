3 con giáp đỏ nhất ngày hôm nay, thứ Bảy 25/11/2023: Hợi đón lộc về tay, Tý vàng chất đầy nhà, Sửu gom hết tiền bạc thiên hạ

Sau nhiều ngày tháng bình ổn, thậm chí có người còn gặp vận đen thì tuổi Hợi cũng đón phước lành. Từ 25/11, đây là con giáp được dự đoán đứng đầu danh sách giàu có. Đây là thời điểm chạy nước rút quan trọng nên người thuộc con giáp này không nên lơ là kẻo vụt mất cơ hội quý báu. Nếu như giai đoạn này bạn có được thành tựu, chắc chắn năm 2024 cũng là năm may mắn, thành công.

Người tuổi Hợi cần nhạy bén trong việc nhận ra cơ hội của mình. Đôi khi những cơ hội này đến rất tình cờ, thậm chí bạn còn gặp được quý nhân giúp đỡ nhưng đừng để điều đó trôi qua vô nghĩa.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, thứ Bảy ngày 25/11/2023, là một ngày êm ả đối với tuổi Tý. Có lẽ bản mệnh chưa thực sự hài lòng với những gì mình đạt được, song đó có thể đã là điều mà rất nhiều người xung quanh ao ước.

Nếu công việc không quá bận rộn, con giáp này có thể tranh thủ giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người, đồng thời học hỏi những điều hay từ người đi trước để đến khi cơ hội xuất hiện, sẽ sẵn sàng nắm bắt và chinh phục đỉnh cao mới.

Về mặt sức khỏe, Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi…

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 25/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu thất tình vì không được đền đáp tình cảm.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu tập trung vào những việc không cần đến, bạn lơ là trong lúc đảm nhận công việc quan trọng.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm bạn trao đi không được đền đáp, bạn thất tình.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nổi bật trong cách giữ tiền và phát huy tiền bạc nhanh chóng.

Sức khoẻ: Thói quen sinh hoạt chưa được cải thiện đáng kể, bạn cần thời gian dành cho bản thân nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.