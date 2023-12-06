3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Tư 6/12/2023: Mùi tài lộc gõ cửa, Tuất nghênh đón quý nhân, Ngọ viên mãn thăng hoa

Tử vi hôm nay ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi giữ trọn vẹn tính cách bản thân giữa những thị phi nơi công sở.

Tình cảm: Kiên trì với người bạn yêu mến, dù cho đối phương nhiều lần từ chối

Công việc: Người tuổi Mùi làm việc tại môi trường nhiều thị phi nơi công sở, bạn vẫn giữ vững tính cách thiện lương của mình.

Tài lộc: Không tạo ra được thu nhập thụ động, bạn cố gắng cải thiện tài chính với mức lương cơ bản.

Sức khoẻ: Dám thử sức cùng nhiều bộ môn, không ngại khó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất thật thà, ngay thẳng, biết đối nhân xử thế. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn mà không màng báo đáp. Cũng bởi vậy mà con giáp này dễ gặp được may mắn, phúc lộc dồi dào.

Dù thời trẻ, con đường sự nghiệp của họ khó khăn, trắc trở đến đâu thì khi về già, con giáp này vẫn có cuộc sống ấm êm, dư dả.

Từ 6/12, người tuổi Tuất gặp nhiều điều may. Công việc của họ tiến triển thuận lợi. Con giáp này có thể đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, khen thưởng.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được đối tác, bạn làm ăn uy tín. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên họ thu về nhiều thành quả, chẳng còn phải lo nghĩ nhiều về chuyện kinh tế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 6/12/2023 hôm nay, tuổi Ngọ làm kinh doanh có một khoảng thời gian thuận lợi. Con giáp này cũng có xu hướng chấp nhận rủi ro thay vì bằng lòng với hiện tại.

Những nhiệm vụ sắp hoàn thành có thể khiến bản mệnh bất ngờ, nhưng chỉ cần kiên nhẫn, tuổi Ngọ có thể tìm ra con đường tắt để điều chỉnh kế hoạch của mình.

Các cặp vợ chồng hạnh phúc. Người độc thân tràn đầy khát vọng tình yêu, bản mệnh cũng chủ động tìm kiếm một nửa phù hợp, nhất là đối với những người mới bắt đầu trong một môi trường làm việc mới.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.