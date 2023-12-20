3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Tư 20/12/2023: Đại cát đại lộc, tiêu tiền mỏi tay, may mắn ngợp trời, giàu càng thêm giàu

Tử vi hôm nay ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn chờ đợi người bạn yêu thương quay trở lại.

Tình cảm: Người tuổi Tý, trong tình cảm luôn nặng tình, không muốn chia sẻ tình cảm với bất kì ai.

Công việc: Người tuổi Tý, hôm nay khép kín, không muốn chia sẻ công việc đến với ai.

Tài lộc: Tài lộc vừa đủ, may mắn đến với bạn bất ngờ.

Sức khoẻ: Giữ thể trạng tốt, không nên ăn quá nhiều đồ béo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách vui vẻ, lạc quan, có thể kết giao với nhiều người. Con giáp này có khả năng tư duy, tầm nhìn tốt, có logic, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Bản mệnh có thể dựa vào sự quan sát của bản thân để tìm ra phương hướng tốt nhất cho sự phát triển công việc.

Tử vi dự báo rằng từ 20/12, người tuổi Thân đón nhận vận trình tài lộc rủng rỉnh. Người làm công ăn lương có thể nâng cao hiệu suất làm việc, lương thưởng tăng lên. Người làm kinh doanh phát đạt, tiếp tục ký kết thêm các hợp đồng. Dù làm ăn ở quy mô nào, bản mệnh cũng có thể đạt được thành tựu nhất định, kiếm thêm nhiều tiền trong giai đoạn cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/12/2023 hôm nay, tuổi Sửu có vẻ đang tự lý tưởng hóa mọi việc. Con giáp này đề cao năng lực cá nhân và đôi khi đặt ra những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Đây là lý do khiến bản mệnh thường vướng phải rắc rối.

Do đó, hãy cẩn thận khi bắt tay vào làm bất cứ nhiệm vụ gì, đừng quá tự cao. Con giáp này cần lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn và quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ hơn, như vậy thì mới có thể nhìn nhận rõ thực tế trước mắt.

May mắn, vận trình tình cảm của bản mệnh khá triển vọng. Nếu bản mệnh chân thành bày tỏ với người mình thầm mến, rất có thể bản mệnh sẽ nhận được một lời đồng ý.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.