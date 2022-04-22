3 con giáp nữ sau kết hôn giúp chồng đổi vận, phất lên như diều gặp gió: Ai lấy được những quý cô tuổi này đảm bảo cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn

Phụ nữ tuổi Dậu sinh ra đã mang số mệnh vượng phu ích tử nên thường đem lại những điều may mắn cho gia đình và bạn đời. Đặc biệt, những người phụ nữ tuổi Quý Dậu rất khéo léo và có trí tuệ nên họ luôn biết cách thể hiện những mặt hoàn hảo nhất của mình trước mặt những người xung quanh, để mọi người cảm thấy ấn tượng và nhìn được những điểm hấp dẫn của họ.

Người phụ nữ tuổi Dậu kết hôn với ai thì người đó thật sự may mắn vì phúc khí của họ sẽ mang đến cho bạn đời những điều tốt đẹp, giàu sang phú quý.

Phụ nữ tuổi Dậu còn rất thông minh và có năng lực nổi trội, đặc biệt trong việc kiếm tiền. Những người phụ nữ mang con giáp này thường làm ăn phát đạt, đầu tư ở đâu sinh lời ở đấy, sự nghiệp thăng tiến và có nhiều vận may trong cuộc sống.

Phụ nữ tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Sửu thường là những người vợ tốt, người mẹ tốt. Họ mang tính cách chất phác, thật thà, chịu thương, chịu khó. Họ có tâm hồn rộng rãi, luôn nỗ lực hết mình trong bất cứ việc gì và sẵn sàng là hậu phương vững chắc cho chồng.

Phụ nữ tuổi này vốn được biết đến với tài năng hơn người và ý chí vươn lên, dù có vất vả, mệt nhọc cũng không kêu than. Họ rất có trách nhiệm trong mọi việc và chăm lo cho gia đình, chồng con, sau kết hôn thì vượng phu ích tử.

Về già, phụ nữ tuổi này được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên người chồng chung thuỷ. Con gái của họ đều thành đạt, hiếu thảo.

Phụ nữ tuổi Thân

Theo tử vi, phụ nữ tuổi Thân rất thông minh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Vì thế, phụ nữ sinh dưới cung hoàng đạo này có thể giúp chồng khởi nghiệp kinh doanh sau khi kết hôn, họ có thể đưa cho chồng những lời khuyên, những lời góp ý xây dựng đáng tin cậy.

Phụ nữ tuổi Thân có thể cải thiện tài vận của chồng, sát cánh kề bên, giúp chồng tạo dựng sự nghiệp, vun đắp tương lai tốt đẹp cho gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.